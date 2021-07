Barbara d’Urso, ora cambia tutto: Mediaset strizza l’occhio a Matano

Barbara d’Urso era la regina incontrastata di Mediaset, ma ora cambia tutto: la rete strizza l’occhio a Matano e La Vita in Diretta.

Barbara d’Urso, negli ultimi anni, insieme a Maria De Filippi, è stata senza alcun dubbio la regina di Mediaset. La punta di diamante che ha permesso all’azienda di raccogliere veri e propri ascolti record. Tanto da farle condurre ben 4 programmi in contemporanea. Decisamente una cosa non da poco, ma ora quei tempi sembrano essere ormai finiti in quanto l’azienda ha deciso di dare, almeno per un momento, il taglio netto ai suoi programmi.

E’ stata ufficializzata, infatti, la chiusura definitiva di Domenica Live e Live Non è la d’Urso e si mormorava che anche per Pomeriggio 5 ci sarebbero state grosse novità. Novità che non si sono fatte di certo attendere perché a rivelarle in anteprima è stato il portale Tv Blog, che ha sempre annunciato notizie che si sono rivelate essere vere, che rivela una drastica riduzione della messa in onda dello show che ora strizzerà l’occhio allo stile adottato da Alberto Matano per la Vita in Diretta, che durante la scorsa stagione ha tenuto incollati i telespettatori al piccolo schermo.

Mediaset rivoluziona Pomeriggio 5: il “nuovo” format di Barbara d’Urso

A Mediaset c’è aria di rivoluzione. Una nuova voglia di cambiamento che si spera possa risollevare gli ascolti della rete, che durante gli ultimi mesi non sono stati propriamente brillanti, fatta eccezione per i colossi condotti da Maria De Filippi. Barbara d’Urso non andrà più in onda per quasi due ore al giorno. In quanto il suo Pomeriggio Cinque andrà in onda soltanto per 45 minuti circa.

L’azienda ha scelto di puntare tutto, come da qualche tempo ha fatto la concorrenza, unicamente sulla parte relativa all’informazione, cancellando il salotto televisivo dedicato all’intrattenimento. Da settembre, in poi, infatti, secondo quanto rivelato dal portale, non ci sarà quasi nessun ospite. Il programma si baserà unicamente con la sua conduttrice che in studio si collegherà con i suoi inviati in giro per l’Italia ad indagare sui maggiori episodi relativi all’attualità.

Da settembre, dunque, diremo addio al salotto televisivo dedicato al gossip, con il conseguente addio di numerosi opinionisti e personaggi tv lanciati proprio dalla bella conduttrice partenopea. Uno stile non solo che ha caratterizzato Matano, che da quando conduce La Vita in Diretta da solo si dedica all’informazione pura e cruda, ma anche Federica Panicucci che durante gli ultimi mesi di messa in onda non ha trattato, se non forse in maniera molto superficiale, lo spazio dedicato alla cronaca rosa e gli ascolti l’hanno premiata e non poco.

“Se ci sono degli adattamenti che riguardano #Pomeriggio5 sono legati alle scalette di Canale5. Ci tengo a dire, perché voglio che sia chiarissima la mia e la nostra posizione su Barbara d’Urso. […] Tornerà a fare in prime time di intrattenimento su Canale5”. #fairumore ✨ pic.twitter.com/bDPMKrtkcw — Fc Barbara d’Urso (@Fanclub_dUrso) July 1, 2021

Barbara d’Urso però non sembra darsi per vinta e l’azienda sembrerebbe aver annunciato, non appena ci sarà un’idea che convincerà entrambe le parti, l’intenzione di farla tornare in prima serata.