Barbara d’Urso rompe il silenzio dopo la rottura con Mediaset: le sue parole

Barbara d’Urso ha rotto il silenzio dopo che Mediaset ha scelto di cancellare i suoi programmi dalla domenica di canale 5: le sue parole.

Barbara d’Urso durante la scorsa stagione televisiva era una delle punte di diamante di Mediaset. La bella conduttrice partenopea, insieme a Maria De Filippi, era l’unica ad avere ben tre programmi contemporaneamente e per anni ha collezionato veri e propri ascolti record. Oggi però le cose sembrano essere ben diverse e dopo una stagione piuttosto deludente, l’azienda ha deciso di ridurre drasticamente il suo spazio sul piccolo schermo.

Dopo mesi in cui la notizia circolava in rete, ma Barbara aveva sempre smentito, è arrivata l’ufficialità della chiusura di Domenica Live e Live Non è la d’Urso. Pier Silvio Berlusconi, durante la rassegna stampa per presentare i nuovi palinsesti di Mediaset, ha rivelato che al momento non ha molto senso andare in onda programmi di infotainment e per questo motivo ha deciso di chiudere il tutto lasciando alla d’Urso soltanto Pomeriggio 5 che sembrerebbe aver ridotto anche la sua durata, non più di un’ora di diretta ma soltanto 45 minuti dedicati all’attualità.

Mediaset cancella i suoi programmi: Barbara d’Urso si consola così

In poco tempo, non c’è manco bisogno di dirlo, la notizia si è estesa a macchia d’olio sul web e Barbara d’Urso soltanto ora ha deciso di rompere il silenzio. Che cosa ha dichiarato a tal proposito? La bella conduttrice partenopea ha deciso di glissare l’argomento, parlando di alcuni suoi ricordi di infanzia sui social, come se la notizia riguardante i suoi programmi non fosse mai esistita.

“Quando ero bambina, la domenica venivo qui a passeggiare” ha raccontato la conduttrice di Pomeriggio 5 ai suoi fedeli sostenitori sul web, mostrando loro uno scatto che ritrae una delle più belle zone di Napoli, città che le ha dato la luce. “Ero molto piccola ma ricordo che aspettavo con gioia questo momento ❤️ #Napoli” ha poi concluso nostalgica, preferendo parlare del suo passato privato piuttosto che del suo futuro lavorativo.

Nessun accenno, dunque, al suo percorso sul piccolo schermo degli italiani ma sicuramente durante la prima diretta di Pomeriggio Cinque non potrà non dire la sua in merito alla scelta di Mediaset, che ha deciso di chiudere quella che è stata un’era televisiva. In quanto che piaccia o meno, i suoi programmi hanno cambiato radicalmente canale 5 che ora si appresta a cambiare di nuovo.

Barbara d’Urso dopo la rottura con Mediaset vuole godersi soltanto il suo meritato riposo e mettere in standby la sua vita professionale.