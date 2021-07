Lady Gaga è la star del nuovo film “House of Gucci”. Ecco i look del film mozzafiato!

Lady Gaga ha mostrato nel film “A star is born” di essere, oltre che un ottima cantante, anche una bravissima attrice. Adesso avrà modo di riconfermare il suo talento nel nuovo film “House of Gucci“, ma ciò che a noi importa…sono gli outfit!

Il prossimo novembre, precisamente il 24,noi amanti della moda e fashion victim avremo un appuntamento da non perdere. Non sai quale? Te lo spieghiamo noi di CheDonna in questa guida di stile tra moda, cinema, gossip e attualità!

Il 24 novembre esce negli Stati Uniti il nuovo film diretto da Ridley Scott “House of Gucci”. Il film, che vede come protagonista femminile Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani, racconta una storia molto importante nel mondo della moda.

Ispirato al libro di Sara Gay Forden del 2001, The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, questo film racconta la storia dell’omicidio di Maurizio Gucci, erede del brand di lusso Gucci, da parte della moglie Patrizia Reggiani. “Lady Gucci”, come venne poi soprannominata la Reggiani, commissionò l’omicidio del marito Maurizio per ragioni di “stizza”, come dichiara lei stessa nel documentario di Discovery + “Lady Gucci La vita di Patrizia Reggiani”.

Il film è stato girato la scorsa primavera in molte parti di Italia e vedrà come attori protagonisti un cast stellare del calibro di Jared Leto, Al Pacino e Adam Driver.

Sicuramente non potremo perdercelo, ma non solo per entrare meglio nella storia di uni dei brand più importanti di tutta la moda del momento, ma per vedere gli outfit di lusso!

Immaginate Lady Gaga, che da sempre è una “fashion icon”, indossare i “panni”, in senso letterale e non, della moglie del rampollo di casa Gucci! I colpi di scena e lo stile saranno i protagonisti principali di questo film!

Quello che a noi, infatti, interessa di più, è vedere, studiare e raccontare gli outfit che indossa Lady Gaga durante le scene del film. “House of Gucci“ uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo novembre, quindi dovremo aspettare ancora un altro po’ per vedere tutti gli outfit, ma Lady Gaga è già stata paparazzata in alcuni look del film, e a noi questi bastano per iniziare a commentare dal punto di vista di moda, trend e stile di quegli anni!

E allora entriamo nel vivo di questa guida di stile con i look di Lady Gaga durante le riprese del film più atteso del momento, “House of Gucci“!

Sono ancora pochi gli outfit che possiamo commentare, in quanto per vedere tutti i look da favola indossati da Lady Gaga dovremo aspettare ancora qualche mese. Ma nel frattempo, iniziamo a vedere insieme alcuni outfit in cui è stata paparazzata Lady Gaga durante le riprese del film:

abito chamisier a pois: uno dei primi look che indossa Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani consiste in un abito chamisier in color marrone, con fantasia a pois, stretto in vita da una cinta fusciacca legata sotto al seno. Il tutto chiuso da una hand bag taglio "postina" marrone in pelle e una décolleté anch'essa in pelle marrone abbinata alla scarpa. Sbaglio o l'abito chamisier, o meglio la camicia in generale, è uno dei MUST-HAVE di quest'anno? Se non lo sapevi, leggi tutto qui: Diletta Leotta ha un nuovo MUST-HAVE: la camicia di lino da uomo! Ecco come Diletta Leotta affronta l'estate!

look total white in pizzo: il secondo look di questa guida di stile vede Lady Gaga indossare un abito con scollo a barca total white in pizzo ricamato, accessoriato da uno spolverino dello stesso tessuto e colore del vestito. In vita una cinta in pelle nera con fibbia oro e una hand bag taglio "postina" anch'essa nera. Sbaglio o anche il total white è imprescindibile per l'estate 2021? Leggi qui: Non è estate senza un look total white! Ecco il look di Giulia Valentina!

trench coat camel: un'altro look da sogno del film "House of Gucci" è quello in cui Lady Gaga indossa un cappotto camel, con manica lunga con spacchi, lungo fino alla caviglia. Il cappotto viene indossato a mo' di vestito, chiuso in vita da una cinta. Anche qui troviamo uno dei trend del prossimo autunno, il cappotto taglio trench nella colorazione camel.

tubino rosso e pelliccia: ultimo ma non meno importante è il look che vede la "Germanotta" indossare un abito tubino rosso con scollo a V, décolleté rossa con tacco a spillo e una pelliccia over-size fino al ginocchio. Il tubino rosso è sempre un evergreen in fatto di eleganza unita alla sensualità, ma per il 2021 è assolutamente da bocciare la pelliccia. Vera è proprio da dimenticare e abbandonare negli armadi delle nonne e zie, finta è out da oramai qualche anno.

Questi sono alcuni look che siamo riusciti a trovare riguardo il film uscente che vedrà come protagonista Lady Gaga.

Per vedere tutti i look, ci basterà aspettare solo qualche mese, e allora ci ritroveremo qui a commentare TUTTI i look!

Si conclude qui la guida di stile di CheDonna oggi incentrata sui look più fashion del film prossimo in uscita “House of Gucci”.

Perché non esiste moda senza gossip, cinema, attualità e società. Tutto è in relazione con tutto, e noi, che siamo delle perfette fashion victim, non possiamo proprio farci sfuggire nulla!

