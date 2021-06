Non è estate senza un outfit total white! Ecco il look di Giulia Valentina!

Quando il caldo rovente colpisce le nostre vite, diventando l’unico pensiero ricorrente delle nostre giornate, come esorcizzare la nostra mente dall’idea del caldo con la moda? Creando un outfit total white come Giulia Valentina!

Il solstizio d’estate non ha fatto in tempo ad arrivare che il caldo è entrato a pieno nelle nostre vite. Ma a quante di voi capita di indossare degli outfit al solo scopo di “stare fresche e comode” senza badare allo stile? È arrivato il momento di dire basta!

La guida di stile di oggi sarà incentrata su alcuni degli outfit più corretti per sconfiggere l’afa estiva a colpi di trend e moda. Come? Partendo dal vestito total white di Giulia Valentina!

Ma prima di iniziare con la guida di stile vera e propria, sapete chi è Giulia Valentina?

Età 29 anni, Giulia Valentina è una influencer e modella torinese che conta su Instagram 918 mila follower. È nota al grande pubblico grazie alla relazione che ha avuto per più tre anni con il rapper italiano Fedez, prima che questi si fidanzasse e sposasse con l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Nel curriculum Giulia Valentina può vantare una laurea in economia alla Cattolica di Milano nel 2015, la conduzione del programma Fan Karaoke nel 2016, andato in onda su Rai 1, la partecipazione agli Eurovision Song Contest come spoksperson nel 2017 e nel 2018 e un canale YouTube in cui, in maniera divertente, impartisce lezioni di inglese.

Ma veniamo a noi. Il 10 giugno scorso, Giulia Valentina posta sul suo feed di Instagram delle foto che la ritraggono a Salina, un’isola italiana appartenente all’arcipelago delle isole Eolie, in un long dress scollato a barca e con spacco vertiginoso total white.

Noi ci siamo subito innamorate di questo vestito, ma soprattutto del connubio total white e estate/vacanza estiva.

Quindi, perché non fare del total white il protagonista principale della nostra guida di stile?

E allora partiamo con la guida di stile targata CheDonna che vi dirà tutto ciò che c’è da sapere sull’outfit di Giulia Valentina, come ricrearlo e i trend del momento!

Look total white per Giulia Valentina. Tendenze e stili per l’estate ispirati all’outfit dell’influencer italiana!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile: che abito indossa Giulia Valentina? Di che brand è ? Quanto costa?

l’influencer italiana indossa un abito di The Attico bianco con scollo a barca e manica lunga, con arricciatura sul seno e spacco vertiginoso. Costo dell’abito? € 890,00. In più Giulia Valentina “tagga” uno showroom milanese, Revest, che affitta abiti, accessori, scarpe e borse di lusso per un tempo limitato.

Ringraziamo la bella Giulia per averci mostrato questo vestito, ma noi, che siamo delle perfette fashion victim, sappiamo essere trendy, anche senza spendere un patrimonio.

Ho selezionato qui per voi un abito bianco midi di Zara, effetto chamisier, che ricorda quello indossato da Giulia Valentini. Costo? € 69,95.

Il long dress, però, non sarà l’unico capo total white protagonista dell’estate 2021. Vuoi sapere quali outfit non possono mancare nel tuo armadio? Ecco una piccola selezione:

Blusa e shorts a vita alta: questo è il classico abbinamento che in estate risolve dalla passeggiata al mare alla gita in città e all’aperitivo con le amiche. Il tutto da abbinare con un sandalo alla schiava flat nude, e il gioco è fatto.

questo è il classico abbinamento che in estate risolve dalla passeggiata al mare alla gita in città e all’aperitivo con le amiche. Il tutto da abbinare con un sandalo alla schiava flat nude, e il gioco è fatto. minidress chamisier : il minidress non può mancare total white. Abbinato con una sneakers altrettanto bianca, questo outfit sarà il migliore amico delle tue giornate roventi!

: il minidress non può mancare total white. Abbinato con una sneakers altrettanto bianca, questo outfit sarà il migliore amico delle tue giornate roventi! completi di lino bianchi: il lino è il tessuto estivo per eccellenza. Oltre a essere fresco, e non bisogna stirarlo, è super chic! Abbinate un top bianco in lino morbido ad un pantalone palazzo dello stesso tessuto e colore. Chiudete il tutto con una cinta in vita e una ballerina a punta. Sarete trés chic!

Si conclude qui la nostra guida di stile incentrata sull’outfit di Giulia Valentina e il trend total white per l’estate 2021.

Non vi resta che creare il vostro, ispirandovi alla guida di stile di CheDonna, e attendere pazientemente, perché domani ci ritroveremo qui, a parlare di gossip, attualità moda e dei trend più in voga del momento!

Emanuela Cappelli