Ci sono tantissime versioni per preparare una buona insalata di riso, ma certamente questa è molto originale oltre che molto buona, scoprite il nostro ingrediente segreto

L’insalata di riso (o di pasta), quando arriva il caldo è sempre una grandissima soluzione. La ricetta è veloce, in genere da cuocere c’è soltanto il riso che potete preparare in largo anticipo, è un piatto fresco e generoso. Ma questa volta ci giochiamo il jolly usando un ingrediente segreto che forse non immaginate: avete mai provato con l’avocado?

Un frutto ricco di gusto e dal sapore intenso che si sposa benissimo con tutte le altre componenti di questa insalata di riso estiva. Un piatto fresco, da mangiare a casa oppure da portare in spiaggia o nella gita fuori porta, che potete preparare anche il giorno prima quando avete tempo.

Insalata di riso estiva con ingrediente segreto: come scegliere il protagonista della ricetta

Ogni volta che parliamo di questa ricetta, la domanda è sempre la stessa. Quale riso usare per prepararlo in insalata? Certamente una qualità che regge bene la cottura e ha chicchi facili da separare, come il Carnaroli. Noi abbiamo scelto il riso integrale a cottura rapida che trovate in tutti i negozi di alimentari, non solo al supermercato.

Ingredienti:

200 g di riso integrale

1 avocado

8 pomodorini

150 g olive nere

60 g di feta

basilico q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

succo di limone q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Mettete a bollire una pentola con abbondante acqua già salata e quando bolle calate il riso. In 10-12 minuti dovrebbe essere cotto, quindi scolatelo e passatelo subito sotto l’acqua corrente fredda fino a quando diventa tiepido.

Poi versate il riso in una ciotola capiente e preparate gli altri ingredienti. Pelate il vostro avocado, quindi tagliatelo a fettine tenetelo da parte. Poi lavate i pomodorini e tagliateli in quarti, quindi tagliate a rondelle le olive.

A quel punto siete pronte per comporre la vostra insalata di riso estiva con ingrediente segreto. Condite il riso con una generosa dose di olio extravergine di oliva, un po’ di succo di limone già filtrato, una macinata di pepe e un pizzico di sale. Poi unite tutto il resto degli ingredienti: i pomodorini, le olive a rondelle, la feta tagliata a dadini. Infine alcune foglie di basilico spezzate con le mano e ovviamente l’avocado.

Mescolate tutto ma senza esagerare, per non rischiare di rovinare le fettine di avocado. Poi infilate la ciotola in frigorifero tenendola minimo per un’ora e mezza, ma se sta di più è anche meglio. Tirate fuori solo 5 minuti prima di portarlo in tavola e sentirete che bontà.