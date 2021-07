Hai sempre voluto usarlo nei tuoi outfit ma, fortunatamente, non hai mai capito come abbinare l’arancione? Prendiamo spunto da Lorella Cuccarini: ecco come.

Si tratta di un colore veramente fantastico, allegro e vibrante, decisamente perfetto per l’estate e per le fanatiche dell’abbronzatura.

Purtroppo, però, abbinarlo non è veramente così semplice come ci potremmo aspettare!

Di che cosa parliamo? Ma, ovviamente, dell’arancione!

Questo calore, tra i più caldi ed interessanti di tutto lo spettro, fa poche volte la sua apparizione nel nostro armadio.

Di certo è un peccato, visto anche quanto è difficile trovare capi invernali… completamente arancioni!

Bene, Luglio è appena iniziato e con lui anche le vere passerelle di outfit estivi: che ne dici di imparare ad abbinare questo colore copiando il look di Lorella Cuccarini?

Come abbinare l’arancione: proviamo copiando il look di Lorella Cuccarini

Che si tratti di una delle show-girl più apprezzate d’Italia è indubbio.

Lorella Cuccarini, infatti, è non solo una conduttrice televisiva, ma anche una ballerina, una cantante, un’attrice e tantissime altre cose oltre che, ovviamente, anche una “giudice” (data la sua brillante “carriera” ad Amici).

Insomma, di lei possiamo fidarci anche e soprattutto perché è una delle personalità televisive italiane più amate e seguite ed anche perché ne sa veramente qualcosa in fatto di moda!

Oggi, quindi, abbiamo deciso di prenderla ad esempio e copiare il suo look per portare, finalmente, un poco di arancione nei nostri outfit estivi.

Lorella ha deciso di sfoggiare un look classico ma veramente elegante. Il centro del suo outfit, ovviamente, è la blusa arancione.

Il capo possiamo copiarlo in tutto e per tutto: è del brand Chez Moi e si trova nel negozio online cliccando su questo link.

Si tratta di un capo con i bottoni nascosti ed il collo a V e le maniche lunghe: leggerissimo e quindi perfetto per l’estate!

I pantaloni di Lorella Cuccarini, invece, sono un fantastico paio color marrone e con un ricamo floreale in rilievo.

Di certo si tratta di un accostamento che può sembrarci quasi al limite: eppure è perfetto con la camicia arancione!

Il motivo è che la particolarità dei pantaloni viene accentuata dal colore acceso della maglia: insieme sono una combo straordinaria.

Certo: Lorella Cuccarini ha dalla sua parte anche gli accessori giusti: una cinta di raso, le giuste scarpe, e una pochette a busta meravigliosa.

Per avere un look così completo, bisogna ovviamente partire dalle basi: se hai già la camicia, puoi provare ad abbinarla al marrone e vedere di iniziare da lì!

Insomma, puoi copiare il look di Lorella Cuccarini veramente con poco: ma a che colori si abbina l’arancione?

Ecco cosa devi indossare per sfoggiare l’arancione nei tuoi look

Ovviamente, qualche consiglio su come abbinare l’arancione, magari in tonalità anche più brillanti, è dovuto.

Ecco, innanzitutto, una lista di colori che possono andare bene con questa tonalità:

viola o rosa (incredibile ma vero)

(incredibile ma vero) azzurro carta da zucchero

bianco e bianco panna

nero

verde smeraldo

Inoltre, poi, la regola vuole che con un colore così brillante, sia il protagonista dell’outfit. Certo, puoi sempre abbinarlo ad altri colori e sceglierlo per un capo fantasia: l’importante, però, è ricordare che il troppo “stroppia“!

Non cercare di realizzare un look che sia troppo pieno di dettagli ed accessori, con tutte tonalità ugualmente brillanti: ricorda che l’arancione è un colore veramente acceso!

Se hai bisogno di un consiglio, guarda questa piccola infografica qui sotto e ricorda che, oltre agli accessori “eccessivi” (che vanno comunque bene), puoi sempre abbinare l’arancione ad un paio di jeans.

Il look sarà semplicemente perfetto e privo di difetti e tu avrai raggiunto il tuo obiettivo in un attimo: abbinare l’arancione senza sforzo!