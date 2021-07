Temptation Island 2021: tradimento nella seconda puntata? Falò anticipato

Temptation Island 2021, anticipazioni seconda puntata: falò anticipato per una coppia. Tradimento in arrivo? L’annuncio di Filippo Bisciglia.

La seconda puntata di Temptation Island 2021, in onda lunedì 5 luglio, in prima serata su canale 5, come fanno sapere i primi spoiler, sarà ricca di emozioni e colpi di scena. Filippo Bisciglia sarà impegnato a fare clamorosi annuni sia nel villaggio delle fidanzate che dei fidanzati.

In particolare, per una coppia, ci sarà già il fatidico falò di confronto. A chiederlo, stando a quello che svela un video pubblicato sulla pagina Instagram di Temptation Island, sarà la fidanzata. Chi sarà la coppia che lascerà il villaggio questa sera?

Temptation Island 2021: falò per Claudia e Ste, la coppia che dovrebbe sposarsi ad agosto

La coppia che, durante la seconda puntata, sarà protagonista del falò di confronto sarà quella di Claudia e Ste. “Ste, ho una comunicazione per te. Ti aspetto al falò”, dirà Filippo Bisciglia nel villaggio dei fidanzati. Nel video, Ste si alza e senza dire nulla. Si presenterà al falò o deciderà di aspettare non accettando la richiesta della fidanzata?

Durante la prima puntata di Temptation Island 2021, Claudia si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sul suo rapporto con Ste.

“Non sono felice come una che si deve sposare. Mi sembra che siamo più amici che una coppia. Anche a livello intimo, quella cosa in più nell’ultimo anno è diventata rarissima. Lui cerca molto il contatto fisico, io mi allontano e magari la butto in scherzo. Il negozio dell’abito da sposa mi ha chiamato più volte e io non ho mai risposto, mi saliva il panico. Io mi voglio sposare, ma non sento quella felicità che tutti avrebbero al posto mio. Forse perché non voglio capire altre cose: e se non fossi più innamorata? O non più innamorata come prima? Se sapessi la risposta forse non mi sposerei. Abbiamo sempre parlato di figli, ma ora non so se vorrei figli con lui”.

Parole dure che non sono piaciute a Ste che, lunedì sera, sarà chiamato a decidere se mettere fine all’avventura presentandosi al falò o aspettare ancora. Qualora dovesse accettare di partecipare al falò, Claudia e Ste lasceranno insieme il villaggio?