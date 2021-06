Insalata di riso con tonno e fagiolini: il primo piatto perfetto per un pranzo estivo

Il primo piatto ideale per un fresco pranzo estivo è l’insalata di riso con tonno e fagiolini: scopri subito la ricetta.

L’insalata di riso è un must estivo ma se non gradisci i condimenti già pronti ecco la soluzione ideale che fa per te. Insalata di riso con tonno e fagiolini il primo piatto ideale per un fresco pranzo estivo.

Con l’arrivo del caldo è sempre più complicato cucinare e soprattutto consumare piatti troppo elaborati. Quando le colonnine di mercurio salgono meglio optare per cibi sani, freschi e leggeri.

Cosa c’è di meglio che una fresca insalata di riso? Scopriamo allora la ricetta di questa versione sana e genuina da preparare in pochissimo tempo.

Ecco la ricetta dell’insalata di riso con tonno e fagiolini

Una ricetta ideale anche per chi segue un regime ipocalorico e cerca di limitare il numero delle calorie introdotte: stiamo parlando dell’insalata di riso con tonno e fagiolini, un primo piatto semplice e dietetico che piacerà a tutta la famiglia.

Per prepararlo non ci vorrà molto tempo, eventualmente potrete cuocere i fagiolini anche il giorno prima così da averli poi pronti quando dovrete assemblare l’insalata di riso. Tra l’altro, questi legumi di stagione sono molto versatili in cucina e puoi cucinarli in diversi modi.

Una ricetta facile e perfetta per chi non ama i condimenti già pronti tipici di questa pietanza. Scopriamo allora passo passo come si prepara.

Ingredienti per 4 persone

200 g di riso per insalate

250 g di tonno sott’olio

200 g di fagiolini

basilico q.b.

olio evo q.b.

sale q.b.

Preparazione

Partiamo dai fagiolini laviamoli sotto l’acqua corrente quindi spuntiamoli uno ad uno e poi li lessiamo in acqua bollente per circa 20 minuti. Una volta cotti li scoliamo e tagliamo a pezzi e li condiamo con sale e olio evo, se piace anche il pepe.

In un’altra pentola mettiamo a cuocere il riso in acqua bollente salata, all’incirca ci vorranno 10 minuti. Trascorso il tempo lo scoliamo e lo lasciamo raffreddare.

Laviamo anche il basilico e poi lo spezzettiamo. E ora non ci resta che assemblare i nostri ingredienti quando il riso sarà freddo uniamo i fagiolini, il tonno ben sgocciolato, e il basilico. Condiamo il tutto con olio evo e regoliamo di sale. Amalgamiamo bene gli ingredienti fra di loro. Mettiamo in frigorifero per un’oretta e poi serviamo l’insalata di riso fredda.

Se volete apportare alcune varianti nessuno vi vieterà di aggiungere olive, pomodorini o mais.