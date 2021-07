Elettra Lamborghini incinta? L’indizio dai social scatena i fan

Elettra Lamborghini è incinta? La cantante pubblica su Instagram una foto e scatena i fans che pensano all’arrivo dell’erede.

Elettra Lamborghini festeggerà il primo anniversario di matrimonio con il marito Afrojack il prossimo 26 settembre. Un’unione, quella tra la cantante e il deejay sempre più forte e che rende davvero serena e felice l’erede della famiglia Lamborghini. Pur desiderando dei figli, per il momento, la coppia si sta, giustamente, godendo il matrimonio. Tuttavia, nelle scorse ore, Elettra ha pubblicato una foto tra le storie di Instagram che ha scatenato i commenti dei fans.

In molti pensano che quello di elettra possa essere un chiaro indizio su una presunta gravidanza, ma sarà davvero così?

Elettra Lamborghini, la mano sul ventre scatena i rumors su una presunta gravidanza

La foto che ha scatenato rumors intorno ad una presunta gravidanza di Elettra Lamborghini è la foto che vedete qui in alto in cui appoggia le mani sul ventre. Un gesto che, a detta di qualcuno, potrebbe nascondere un dolce segreto. Sarà davvero così? Elettra non commenta e si gode qualche momento di relax insieme al marito.

Dopo aver partecipato a Battiti Live 2021 sul cui palco sta incantanto tutti Elisabetta Gregoraci che, tra i vari outfit, ha sfoggiato anche un abito total white, infatti, è partita con la sua dolce metà per rilassarsi e godersi un po’ di meritato riposo. Sui social continua così a condividere i momenti della sua quotidianità conquistando i fans che amano vederla insieme al marito.

Non è la prima volta che si rincorrono voci su una presunta gravidanza della Lamborghini che, a domanda diretta, ha sempre negato. Per il momento, Elettra non ha ancora commentato gli ultimi rumors, ma l’indizio che ha scatenato l’entusiasmo dei fans appare ancora piccolo per pensare ad un erede della Lamborghini e di Afrojack in arrivo.

Oltre all’amore del marito, inoltre, la Lamborghini si gode anche l’affetto dei fans che hanno atteso il suo ritorno musicale e che stanno trascorrendo l’estate al ritmo della sua hit “Pistolero”.