I pantaloni logo di Elettra Lamborghini sono nelle wishlist di molte donne. Sapete il prezzo?

By

Il suo singolo, “Pistolero”, è già disco d’oro e, mentre si prepara al primo show dell’anno, Elettra Lamborghini ringrazia i numerosissimi fan, conquistati dai suoi pezzi orecchiabili (e da lei). I pantaloni della maison francese sfoggiati in uno dei suoi ultimi post promozionali “costano un’occhio della testa”! Scopriamo quanto e dove trovarli.

Sapete la differenza tra il dire “Elettra Lamborghini sobria” e “ghiaccio bollente” (classico esempio scolastico)? Brave, la risposta è “nessuna differenza” perché sono entrambi ossimori. Basti pensare che per attirare l’attenzione dei suoi 6,7 milioni di follower, la cantante ed ex opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 si è mostrata senza maglietta (foto seguente). Il motivo era più che serio, ovvero ricordare a tutti l’uscita dell’ep “Twerking Beach” che ovviamente contiene anche la canzone “Pistolero”.

Ecco il prezzo dei pantaloni logo di Christian Dior

La forma invidiabile le avrà fatto ottenere senza alcun dubbio molti cuoricini da parte dei ragazzi ma le vere fashion victim come noi si sono subito soffermate sul pantalone in jersey tecnico Dior Oblique blu navy di Christian Dior. In vendita a 1600 euro sul sito ufficiale del brand, fanno parte della linea logo – ormai continuativa – che comprende borse, cappelli, cinture, foulard, giacche, sneakers (bellissime) e costumi da bagno. Tra le mini bag, ad esempio, c’è la Dior Book Tote, nelle stesse tonalità del pantalone indossato da Elettra, a 1900 euro. Si possono trovare però anche accessori e vestiti logo a prezzi meno proibitivi…

Sempre sulla stessa linea ci sono i pantaloni sportivi in misto cotone, con orli elastici alle caviglie, di Gucci a 980 euro. Il classico logo marrone, che spicca con equilibrio sulla base beige, potrebbe essere abbinato anche ad uno stivaletto color testa di moro. Fendi punta su un taglio più elegante con i pantaloni dritti, a vita alta e con cinque tasche, con motivo FF, in vendita su Farfetch ad 850 euro. L’alternativa è quella di un abito a tubino in jersey stretch dalla lunghezza midi, al costo di 486 euro, firmato Balenciaga (lo si trova scontato del 30% su Mytheresa).

LEGGI ANCHE: Il trend delle catene grosse: collane, bracciali e borse da comprare per essere cool (chedonna.it)

Se siete innamorate delle fantasie logo allora sbizzarritevi mixando semplicità ed estro. Assolutamente da evitare l’effetto tappezzeria quindi scegliete un capo e basta. In fondo questa è la vita vera e non un redazionale alternativo di Vogue.

Silvia Zanchi