Molte domande sovvengono alla mente femminile quando si parla di ciclo mestruale tra cui: durante il ciclo si può fare la doccia? Risponde la ginecologa.

Nonostante il ciclo mestruale faccia naturalmente e assai a lungo parte della vita di noi donne, numerose domande circondano la questione ogni mese in cui essa si presenta.

Tra i vari quesiti che si pongono più di sovente c’è senza dubbio la “questione doccia”: quando si ha il ciclo mestruale è possibile fare la doccia? C’è infatti chi sostiene che la cosa non sia poi così salutare, un rischio per la donna.

Dove risiede dunque la verità? Oggi proviamo a scoprirlo insieme facendosi aiutare da un’esperta: la dottoressa Chiara Di Pietro, ginecologa.

Scopriamo che cosa ha da dirci sulla questione.

Durante il ciclo si può fare la doccia?

“Ragazzi, ma chi cavolo vi dice queste cose?”

Eh già, la Ginecologa per amica di TikTok ha le idee molto chiare: “Assolutamente, non è vero che la doccia fa male. Pensate che addirittura con il ciclo si può fare il bagno al mare o in piscina”.

E’ vero infatti he la temperatura dell’acqua può influire sul ciclo mestruale, con l’acqua fredda che, ad esempio, riduce il flusso, ma si tratta solo di un effetto temporaneo: nel giro di poco tempo infatti il ciclo tornerà assolutamente normale.

LEGGI ANCHE –> Ciclo mestruale: ti sveliamo alcuni falsi miti che ti sorprenderanno

Nulla di pericoloso dunque nel concedersi un bagno o una doccia in quei giorni del mese, anzi, come ci ricorda la dottoressa Chiara Di Pietro lavarsi durante i giorni del ciclo mestruale è estremamente importante, con un igiene che deve divenire anche più frequente rispetto ai normali ritmi del resto del mese.

Via libera dunque a docce durante i giorni del ciclo, un momento da vivere in totale serenità e relax e anche con la dovuta frequenza: l’igiene non è mai abbastanza e, durante i giorni più delicati del mese per una donna, anche con maggior cura e frequenza se possibile.