I pennelli per il trucco occhi davvero indispensabili non sono molti, anche se guardando i video tutorial delle make up artist sembrano decine! Ecco quali acquistare e quali lasciare in negozio!

I pennelli sono letteralmente gli strumenti del mestiere di ogni make up artist ma anche di ogni donna che si dedichi al trucco ogni giorno.

Per questo motivo è necessario imparare a scegliere i pennelli più adatti alle proprie abitudini e alle proprie esigenze, imparando a distinguere tra forme, materiali e dimensioni i più adatti ai vari casi.

Materiali e dimensioni: tutto quello che c’è da sapere sui pennelli per il make up occhi

Anche se spesso si tende a concentrarsi solo sulla forma dei pennelli, altre delle loro caratteristiche sono altrettanto importanti per la realizzazione di un trucco occhi perfetto.

Per scegliere correttamente il materiale ideale dei propri pennelli per il make up è necessario chiedersi se si utilizzano di solito ombretti in polvere o ombretti in crema.

I pennelli più adatti agli ombretti in polvere sono in setole naturali, più morbide e molto meno resistenti alla pressione esercitata dalla mano. Questi pennelli accarezzano letteralmente la pelle, adattandosi con grande facilità a tutte le pieghe e gli angoli degli occhi.

I pennelli più adatti agli ombretti in crema sono invece quelli in setole sintetiche, leggermente più dure di quelle naturali e in grado quindi di esercitare una pressione leggermente più intensa, quella necessaria a stendere correttamente un ombretto dalla texture più spessa come quelli in crema.

Per quanto riguarda invece le dimensioni dei pennelli da ombretto è necessario fare un po’ di prove per scegliere la “taglia” più adatta alla grandezza dei propri occhi ma anche al tipo di trucco che si realizza di solito.

Ovviamene pennelli più grandi sono adatti a realizzare sfumature più ampie in un tempo minore, mentre pennelli più piccoli servono ad applicare con precisione piccolissime quantità di prodotto.

A prescindere dai materiali e dalla qualità dei pennelli da trucco è fondamentale però procedere a una corretta manutenzione, lavando accuratamente i pennelli almeno una volta ogni due settimane.

Quali sono i pennelli indispensabili per il trucco occhi?

Dopo aver capito come scegliere il materiale dei pennelli da trucco è strettamente necessario scegliere il tipo di pennello sulla base del trucco che andremo a realizzare.

Una precisazione prima di cominciare: i pennellini di spugna che normalmente vengono inclusi nelle palette non sono esattamente il massimo, sia a livello di qualità sia a livello di durata. Sempre meglio preferire pennelli a setole dal manico piuttosto lungo, per una migliore manovrabilità del pennello.

Pennello piatto per ombretto: indispensabile

Il pennello piatto è un pennello dal profilo rettangolare: questo significa che le setole hanno tutte la stessa lunghezza. Serve essenzialmente a stendere il prodotto in maniera omogenea su un’ampia area di pelle.

Questo pennello assomiglia non poco a quelli utilizzati comunemente dagli imbianchini per rifinire il colore delle pareti, quindi è facile capire che è il pennello perfetto per creare layer compatti di colore. Si tratta di pennelli perfetti per le principianti.

Pennello per ombretto da sfumatura a punta tonda: indispensabile (in diverse dimensioni)

Il pennello a punta tonda è la base delle sfumature. Ha una sagoma a goccia e assomiglia in tutto e per tutto ai pennelli da acquerello. Questo tipo di pennello è fondamentale per sfumare i colori, quindi per creare i giochi cromatici che danno profondità e intensità allo sguardo.

Se il tuo trucco preferito è lo smokey eyes non potrai fare a meno di acquistarlo.

Pennello per ombretto a lingua di gatto: indispensabile

Il pennello a lingua di gatto è un pennello piatto dal profilo a goccia, molto simile a quello che si utilizza per stendere il fondotinta in crema su tutto il viso. Questo pennello è perfetto per applicare il primer occhi in maniera omogena o per stendere il primo strato di colore, soprattutto se si tratta di un prodotto in crema. Ha la sua grande utilità anche per i prodotti in polvere perché, rispetto al pennello tondo da sfumatura che abbiamo appena descritto, limita moltissimo la dispersione di polvere pigmentata, quindi è molto utile per le sfumature di precisione.

Pennello di precisione per ombretto: non indispensabile

Questo pennello non è altro che un pennello a lingua di gatto di dimensioni molto ridotte. Si tratta di uno strumento indispensabile per le donne che amano realizzare trucchi con linee o applicazioni di colore molto definite.

Perfetto da utilizzare anche per applicare l’ombretto in crema come se fosse un eyeliner, questo ombretto è adatto alle donne che hanno già acquisito una certa dimestichezza con il trucco occhi e non si lasciano spaventare dalla creazione di piccoli dettagli.

Pennello per ombretto a penna: non indispensabile

Il pennello a penna è invece una versione in miniatura del pennello da sfumatura. Le sue setole, molto corte e piuttosto rigide, permettono di creare tratti perfetti e senza sbavature. Si tratta di un pennello che si usa principalmente per applicare l’eyeliner.

Naturalmente mano a mano che si acquisterà esperienza con il make up verrà voglia di realizzare make up occhi sempre più complessi e ricchi di dettagli: per questo motivo potrebbe essere una buona idea acquistare un set di pennelli che contenga sia diversi esemplari dei pennelli che si usano più spesso, sia alcuni dei pennelli non strettamente necessari ma che potrebbero rivelarsi utili in futuro!