Il tuo partner tende a gesticolare molto mentre parlate? Scopri il motivo scientifico alla base di questo comportamento.

Secondo la scienza esiste un motivo particolare per il quale muoviamo le mani mentre parliamo. Questo comportamento rientra nella comunicazione non verbale, una componente importante della comunicazione, ma non ha solo il fine di renderci più espressivi.

Perché muoviamo le mani quando parliamo? La motivazione è scientifica

La comunicazione non verbale è da molti anni un oggetto di studio, con i gesti possiamo comunicare molto e i gesti non tradiscono, possiamo usare le parole per mentire ma i gesti rivelano sempre quello che pensiamo veramente e ciò che nascondiamo nel nostro inconscio. Inoltre i gesti sembrano esserci d’aiuto quando manifestare i nostri pensieri e soprattutto nel caso in cui abbiamo difficoltà ad esprimerli verbalmente.

Alcune persone gesticolano più di altre mentre conversano, questo comportamento è stato spiegato scientificamente da diverse teorie.

Secondo il parere di Gillian Forester, le mani e la bocca sarebbero collegati dalla nascita, motivo per il quale i bambini hanno la tendenza a portare tutto alla bocca nei primi mesi di vita. Questo legame mani-bocca ha una origine primitiva ed è legato all’istinto di sopravvivenza: i nostri antenati usavano le mani per portare il cibo alla bocca.

Secondo le precisazioni della psicologa in evoluzione Gillian Forester, intervistata sull’argomento comunicazione non verbale dalla BBC, la relazione mani bocca sarebbe ancora fortemente presente nell’uomo odierno e sebbene si noti maggiormente durante la comunicazione non serve solo per comunicare: “Le parti del cervello che controllano le mani e la bocca sono altamente sovrapposte mentre si comunica “, ha spiegato l’esperta che ha aggiunto che i non vedenti dalla nascita eseguono automaticamente una serie di movimenti con le mani quando emettono suoni, esattamente come fanno tutte le persone mentre parlano al telefono.

Hai mai notato che mentre sei al telefono muovi molto le mani? Questo perché la gesticolazione non serve solo per comunicare con l’altro, e questo è evidente dal momento che quando parliamo al telefono il nostro interlocutore non ci sta guardando.

Allora se il fine della gesticolazione non è quello di facilitare la comunicazione, perché lo facciamo?

L’esperta di comunicazione Forester ha fatto una ulteriore osservazione rivelando il vero motivo alla base della gesticolazione durante la comunicazione: “gesticolare aiuta ad organizzare i pensieri”.

Usiamo le mani per facilitare la nostra concentrazione, per classificare i nostri pensieri ed è per questo che gesticolare durante la conversazione non è un fatto raro. Chi gesticola mentre parla solitamente riesce a spiegarsi meglio. La osa avviene inconsciamente ma aiuta e quindi adottiamo istintivamente questa tecnica.

Per giungere a tali conclusioni la psicologa ha condotto uno studio incentrato su alcuni gesti gesti iconici, ovvero quelli più spontanei che rivelano i nostri pensieri. Dallo studio è emerso che i bambini di 7 anni, usano le mani mentre comunicano per sottolineare la dimensioni delle cose. Un altro studio condotto dall’Università di Pittsburg e di Chicago ha dimostrato che gesticolare ha un notevole impatto sullo sviluppo cognitivo dei bambini e che i bambini che gesticolano apprendono con maggiore facilità e si esprimono meglio sviluppando un linguaggio complessivo positivo.