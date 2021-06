Capire se il tuo partner ti tradisce ti sembra impossibile? Non preoccuparti, abbiamo la soluzione! Ci sono tre dettagli a cui dovresti sempre far caso: ecco quali.

Non pensavi ti sarebbe mai successo eppure il dubbio ha iniziato a fari sentire sempre di più: temi che il tuo compagno non ti sia più fedele!

Di certo questo è un argomento delicato e che non si può “risolvere” in pochi secondi o tramite solo un articolo online.

Quello che possiamo fare, però, è dirti quali sono tre piccoli dettagli che puoi notare quando si tratta di fare l’amore che ti potrebbero dare una mano ad individuare un possibile tradimento.

Poi, per avere la sicurezza non c’è altro da fare: dovresti “beccare” il tuo partner in flagrante!

Capire se il tuo partner ti tradisce: ecco tre indizi da non sottovalutare sotto le lenzuola

A tutti capita, prima o poi, di avere paura che il proprio rapporto sia “a rischio“.

Non sempre per via di un’altra persona ma anche per paure generiche: i rapporti che durano tanto sono quelli che, spesso, finiscono per “rischiare” di più!

Magari è un periodo no oppure, semplicemente, senti che tra di voi non c’è più la stessa connessione.

Insomma, hai paura che tra di voi ci sia qualcosa che non va e, in più, hai anche l’ansia che ci possa essere qualcun altro.

Come fare a capirlo? Se hai paura che il tuo partner ti tradisca, possiamo dirti da subito che non è questo l’articolo che ti aiuterà ad avere la certezza.

LEGGI ANCHE –> Il tuo partner ti tradisce? Scoprilo con l’identikit del traditore

Sappiamo che non è la cosa migliore da dire ma è così: non possiamo indovinarlo per certo senza conoscervi e senza sapere che cosa succede tra di voi!

Di certo, però, i tre piccoli dettagli che ti diremo di notare tra le lenzuola potranno darti una mano a capire se sei sulla strada giusta.

Considerali come un segnale da sommare agli altri o come un modo per iniziare a capire che tra di voi c’è qualcosa che non va.

Ecco a che cosa devi fare attenzione!

acqua, acqua ed ancora acqua : lo sappiamo che fa caldo e siamo sicure che il tuo partner, così come tutti noi altri, non cerchi altro che una scusa per rinfrescarsi .

Se, però, noti che prima di fare l’amore ed ogni qualvolta che torna a casa si chiude sotto la doccia, forse è il caso di tenere gli occhi aperti .

Una possibilità, infatti, è che il tuo partner cerchi di nasconderti l’odore , i segni o addirittura capelli e macchie causate dal contatto con un’altra persona.

Che il tuo partner stia cercando di lavare via anche il suo “ senso di colpa “?

: lo sappiamo che fa caldo e siamo sicure che il tuo partner, così come tutti noi altri, non cerchi altro che una . Se, però, noti che prima di fare l’amore ed ogni qualvolta che torna a casa si chiude sotto la doccia, forse è il caso di gli . Una possibilità, infatti, è che il tuo partner cerchi di , i o addirittura e causate dal contatto con un’altra persona. Che il tuo partner stia cercando di anche il suo “ di “? disperato bisogno di attenzione: improvvisamente, infatti, sembra che al tuo partner non basti più l’attenzione che gli dai.

Ha bisogno di uscire tutte le sere, di condividere foto o contenuti sui social (che prima lasciava silenti per mesi interi) e di ricevere continui apprezzamenti sui suoi look.

Magari ha anche fatto un cambio completo dell’armadio, si cura come non ha mai fatto ed ha decisamente iniziato un nuovo “percorso” che ti sembra molto strano.

Insomma, facci caso. Non è che il tuo partner ha iniziato ad aver bisogno di essere apprezzato?

LEGGI ANCHE –> Hai a che fare con un traditore seriale (e l’hai scoperto troppo tardi)? Ecco cosa puoi fare secondo gli esperti

cambiamento continuo: in più, ultimamente, il tuo partner ha solo un obiettivo.

Cambiare, cambiare ed ancora cambiare! Che si tratti del lavoro o delle proprie conoscenze, dei propri modi di fare o dei suoi hobbies hai notato qualcosa.

Il tuo partner non vede l’ora di cambiare tutte le carte in tavola!

Certo, cambiare di solito fa bene ma ci sono dei momenti nella vita in cui sembra che il “cambiamento” sia più un qualcosa di forzato che un processo naturale.

Non è che il tuo partner sta cercando un modo per farti capire che… lui non è più lo stesso e neanche la situazione tra di voi?

Questi consigli, ovviamente, sono da valutare solo e soprattutto se iniziano a farsi vedere “improvvisamente“.

Magari il tuo partner è sempre stato un fan della doccia prima del rapporto o ha sempre avuto uno smodato bisogno di attenzioni.

notare adesso questi atteggiamenti non vuol dire che certamente ti sta tradendo!

Di certo, però, conoscerli può esserti utile per provare ad individuare atteggiamenti sospetti. A forza di fare due più due, poi, potresti arrivare a scoprire qualcosa.

Ma sei sicura che non sia meglio mettersi seduti e fare due chiacchiere… a cuore aperto?