Trucco estate 2021 con Clio Makeup: il makeup da provare assolutamente!

L’amatissima truccatrice italiana Clio Zammatteo ha regalato ai suoi followers un trucco completo per l’estate 2021. Un makeup luminoso e femminile da provare.

L‘estate è arrivata e tutti i makeup addict stavano aspettando la proposta per un trucco estivo 2021 da Clio, la truccatrice italiana amatissima ormai in tutto il mondo. Il makeup estivo è arrivato ed è davvero luminoso, con sfumature uniche che valorizzeranno ogni tipologia di occhio, in particolare quelli chiari.

Scopriamo tutti gli step del makeup di Clio dalla base al trucco labbra per poterli riproporre in modo semplice.

Trucco estate 2021 di Clio Zammatteo: il video tutorial!

Un bel trucco parte sempre da una bella pelle, per questo andrà detersa, tonificata e soprattutto idratata in modo specifico, non tralasciando il contorno occhi che sottoposto ad un makeup con ombretti molto luminosi, necessiterà di essere disteso e rimpolpato, evitando le fastidiose pieghette in cui si potrebbero depositare residui di correttore o ombretto.

Dopo aver applicato una buona crema idratante, si potrà applicare un primer viso illuminante perfezionatore, per un delicato effetto glow perfetto per l’estate. Questo prodotto potrà non essere adatto a chi ha la pelle molto grassa tendente al lucido. In questo caso si avrà bisogno di stendere un primer viso opacizzante.

Dopo aver applicato l’illuminante liquido picchiettandolo con le dita, si potrà applicare un fondo liquido con una spugnetta o con un pennello, sfumandolo alla perfezione e si potranno mimetizzare le imperfezioni con un correttore liquido.

->>LEGGI ANCHE: Mascara super pump: ecco l’applicazione che rende ogni mascara top!

Dopo aver realizzato la base, si potrà procedere con il trucco occhi molto luminoso con colori caldi. Per prima cosa si dovrà applicare il primer sulla palpebra mobile e poi si applicherà un ombretto chiaro e opaco che crei una base neutra sulla quale lavorare.

Il trucco realizzato da Clio sarà davvero unico e si giocherà su sfumature enfatizzate sugli angoli dell’occhio esterni e interni per poi illuminare la palpebra mobile al centro con un colore brillante.

Una bordatura dell’occhio molto naturale con un color cioccolato e l’applicazione dell’eyeliner renderanno lo sguardo magnetico. Il mascara completerà il trucco occhi alla perfezione.

Un illuminante, un velo di cipria, il blush e un piacevole rossetto nude rosato renderanno il makeup completo e luminoso. Seguendo il video tutorial potrete realizzare passo dopo passo il makeup estivo di Clio Zammatteo.

->>LEGGI ANCHE: Eyeliner perfetto: ecco come ottenere un linea pulita in modo semplicissimo