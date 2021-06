Stare troppo seduta può farti male più di quanto forse immagini. Se hai un lavoro che ti costringe molte ore al giorno alla scrivania, ecco perché dovresti correre subito ai ripari!

“Quando c’è la salute, c’è tutto”. Recita così un antico proverbio. La salute, in effetti, è il dono più prezioso. Forse lo abbiamo capito davvero in oltre un anno di pandemia, più che in altre situazioni.

Il benessere psico-fisico si costruisce giorno dopo giorno, mattone su mattone. E’ l’insieme di tante buone abitudini che fa la differenza. E’ molto importante osservare una dieta sana ed equilibrata ed avere uno stile di vita corretto.

A volte, però, il lavoro svolto può avere conseguenze negative sulla salute. Basti pensare a tutte quelle professioni che costringono a stare incollati al pc ore ed ore. Stare troppo seduti fa male, lo sappiamo tutti. Quello che però non tutti sanno è che non ne risente soltanto la schiena!

Stare seduti quasi tutto il giorno può fare ammalare! Vediamo insieme quali sono i rischi per la salute.

Stare troppo seduta può farti ammalare: ecco perché!

Se stai troppo seduta rischi seriamente di ammalarti. E’ la dura verità che emerge da uno studio americano condotto dall’American Cancer Society. Ne parla piùsanipiùbelli.it.

Per i ricercatori d’Oltreoceano, stare seduti troppo a lungo, per lavoro o per altri motivi, nuoce alla salute, indipendentemente dall’attività fisica che si pratica. A questa cattiva abitudine è associato un maggior rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.

Le donne che stanno sedute mediamente 6 ore al giorno, hanno una probabilità pari al 37% di avere ripercussioni serie sulla salute rispetto a quelle che, invece, restano sedute per non più di 3 ore al giorno.

Discorso simile per gli uomini; quelli più sedentari, che passano più ore seduti, hanno il 18% in più di possibilità di avere disturbi cardiovascolari. Il quadro peggiora se non si pratica attività fisica. Le due percentuali subiscono un’impennata: si passa al 94% per le donne e al 48% per gli uomini!

Trascorrere troppo tempo seduti impatta negativamente sul metabolismo. Dall’indagine americana è emerso che aumentano i livelli di trigliceridi, colesterolo, diabete e leptina. Inoltre, possono esserci gravi ripercussioni sulla pressione sanguigna!

Insomma, stare seduti troppo a lungo ci fa malissimo! E non si tratta soltanto della schiena, il cui benessere però è fondamentale. I rischi sono tanti ma, per fortuna, si possono prevenire. Come? E’ semplicissimo, ci si deve alzare dalla sedia il più possibile!

Se a causa del lavoro svolto non si può proprio fare a meno della sedia, quantomeno bisogna ridurre la quantità di tempo trascorsa in questa posizione. Tradotto in parole povere, significa fare delle pause mirate, di almeno 10 minuti per ogni ora.

La pausa serve a distendere i muscoli e a correggere una cattiva postura. Dovremmo sgranchire gambe e braccia con piccoli e delicati movimenti di stretching. Anche soltanto andare in cucina per prendere un bicchiere d’acqua può essere un’ottima scusa per dare un po’ di respiro al corpo.

Se anche tu hai un lavoro che ti costringe troppe ora alla scrivania, davanti al pc, è arrivato il momento di correre ai ripari. Rivoluziona subito alcune abitudini: lascia l’auto in garage e cammina di più, iscriviti in palestra oppure fai jogging in compagnia di un’amica. Va bene tutto, purché si spezzi il circolo vizioso della sedentarietà.