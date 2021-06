Stefano De Martino resta in mutande: i fan stentano a crederci

Stefano De Martino ha mandato i fan in estasi pubblicando uno scatto che lo ritrae letteralmente in mutande.

Stefano De Martino è senza dubbio uno dei personaggi più amati dal pubblico del piccolo schermo degli italiani e della rete. Non è difficile capire il motivo del suo successo, visto che Stefano oltre ad essere dotato di uno spiccato talento nella conduzione, i suoi programmi hanno stregato milioni di telespettatori, ha un certo fascino che non passa di certo inosservato.

Nelle scorse ore però l’ex di Belen Rodriguez ha mandato in tilt gli utenti della rete pubblicando una foto che lascia poco spazio all’immaginazione in quanto Stefano De Martino è in mutande, ma attenzione perché nulla è come sembra: in quanto non si tratta di una foto sensuale o ammiccante, ma di uno scatto ironico che ha però avuto l’effetto contrario.

Stefano De Martino manda in tilt gli utenti della rete: la foto in mutande

Stefano De Martino sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae in mutande, ma la parte superiore del suo corpo era sapientemente vestita con un abito elegante. Il motivo? Anche il conduttore di Stasera Tutto E’ possibile ha dovuto fare i conti, durante il corso di questi mesi, con il lavoro in smartworking dove ci si trova in remoto e la webcam inquadra soltanto la parte superiore del proprio corpo, un mezzo busto.

Lo scatto di Stefano voleva essere del tutto ironico, ma ha mandato in estasi gli utenti della rete che non hanno potuto fare a meno di ammirare la sua bellezza e il fisico tonico. Tant’è che i commenti che i suoi fedeli sostenitori gli hanno lasciato, fanno tutti riferimento alla sua fisicità piuttosto che alle peculiarità del lavoro da casa in smartworking. “Stefano sei troppo bello” gli ha scritto una sua fan, che più che pensare al lavoro ha pensato al suo corpo scultoreo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Stefano sa come tenere alta l’attenzione degli utenti che non vorrebbero altro, ora, che lavorare da casa in sua compagnia.