Grande Fratello Vip 6: tre sorelle per Signorini, ecco chi sono

Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare con una sesta edizione e Alfonso Signorini ha messo gli occhi su tre sorelle.

Il Grande Fratello Vip, salvo cambio di programmi, che purtroppo sembrano essere all’ordine del giorno per quanto riguarda i prossimi palinsesti del piccolo schermo degli italiani, dovrebbe tornare i primi di settembre su canale 5. Per questo motivo la grande macchina del reality show di Alfonso Signorini è attiva più che mai per selezionare i vipponi che tra qualche mese entreranno a far parte della casa più spiata d’Italia e di non certo non iniziano a mancare le prime indiscrezioni.

Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, ha rivelato in anteprima sul suo profilo Instagram che il conduttore di successo di canale 5 avrebbe messo gli occhi su ben 3 sorelle, dando alcuni indizi sulla loro identità ma senza sbilanciarsi più di tanto su chi loro siano, anzi. Ha anche chiesto, forse in maniera ironica forse no, se qualcuno per caso fosse riuscito a capire chi siano mai le tre sorelle su cui Alfonso avrebbe messo gli occhi per il cast della prossima edizione del reality.

Al Grande Fratello Vip ci saranno 3 sorelle oppure no? Signoretti non sembra avere dubbi a riguardo ed ecco gli indizi che ha fornito agli attenti utenti della rete.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: la scelta di Alfonso Signorini sul cast

Riccardo Signoretti non è di certo nuovo a questo genere di cose. Già qualche settimana fa aveva fornito qualche succosa anticipazioni sul cast del GF Vip 2021 ed ora è tornato all’attacco rivelando che il padrone di casa avrebbe messo gli occhi su 3 misteriose sorelle. Pronte a conquistare il cuore del pubblico del piccolo schermo, anche se nessuno sembrerebbe ancora aver capito la loro identità, ma ecco gli indizi che svelano chi potrebbero essere:

“Tre ragazze, forse sorelle, forse iraniane” esordisce così il direttore di Nuovo sul noto social fotografico. “Pare che le voglia il Gf vip, forse come un unico concorrente“ ha proseguito ed effettivamente nelle passate edizioni c’è sempre stata una coppia composta da parenti che in un primo momento del gioco ha iniziato il proprio percorso come un unico concorrente per poi dividersi. “Qualcuno ha altri dettagli?” ha poi chiesto, anche se gli utenti della rete non hanno compreso se la sua domanda fosse retorica o se dietro alle sue parole ci fosse un pizzico di ironia, ma quello che conta è che è riuscito ad attirare l’attenzione curioso più che mai di scoprire l’identità delle tre sorelle.

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip sono ormai all’ordine del giorno e non ci resta che attendere per avere conferme ufficiali da parte della produzione dello show.