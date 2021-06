“Un pieno di emozioni”: Gemma Galgani e l’inaspettata confessione sull’amore

Gemma Galgani ha lasciato senza parole i suoi fedeli sostenitori, facendo un’inedita confessione sull’amore prima di Temptation Island.

Gemma Galgani è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. La dama, che non ha di certo bisogno di presentazioni visto che una vanta una carriera di oltre 10 anni negli studi Elios di Roma, di recente ha lasciato senza parole i suoi fedeli sostenitori sui social facendo un’inaspettata confessione sull’amore.

La dama torinese infatti ha confidato su Instagram che non vede l’ora che la nuova edizione di Temptation Island abbia inizio per poter fare il pieno di emozioni e non solo. In quanto secondo la Galgani, il programma condotto da Filippo Bisciglia mostra sul piccolo schermo degli italiani un qualcosa in cui tutti i telespettatori possono riconoscersi, rivedendo le avventure dei fidanzati e delle fidanzate che scelgono di mettere a dura prova la loro relazione e chi meglio di lei può saperlo visto che, come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, raggiunse Ida Platano in preda alla disperazione a causa dell’atteggiamento assunto dal suo compagno dell’epoca, Riccardo Guarnieri, provando a consolarla.

Gemma Galgani prima di Temptation Island svela: “Tutti possiamo riconoscerci”

Gemma Galgani, che di recente ha ricevuto una frecciata da Isabella Ricci, ha iniziato un vero e proprio countodwn perché non solo in questo periodo si è più liberi, dopo i periodi di restrizioni che abbiamo vissuto, ma anche perché ritorna Filippo Bisciglia su canale 5 con uno dei programmi più attesi di sempre, dove ogni telespettatore ha l’opportunità di rivedersi e mettersi in gioco vedendo le avventure dei protagonisti di quest’anno.

LEGGI ANCHE –> Location Temptation Island 2021: dove si trova il villaggio e quanto costa

“Iniziato il conto alla rovescia, infatti all’arrivo dell’estate … oltre al sole, alla voglia di vacanza, di libertà e di tutto quello di cui ci siamo privati per tanti mesi, mi sorride l’idea che avrà inizio una nuova edizione di quella meravigliosa avventura di sentimenti che è Temptation Island” ha esordito la dama sul noto social fotografico, ammettendo che con l’arrivo della bella stagione di una nuova e riconquista libertà, riprende anche il viaggio dei sentimenti di canale 5.

“Mi appassiona seguire le vicende delle coppie, che mettono alla prova la forza e la sincerità del loro legame, della loro rispetto reciproco, del loro amore” ha subito aggiunto, rivelando qual è per lei il punto forte del programma. “Tutti ci possiamo riconoscere vulnerabili o forti alle tentazioni a cui si viene sottoposti anche nel quotidiano e che, in quel contesto, vengono semplicemente concentrate” ha poi concluso la dama di Torino. “Non vedo l’ora di assaporare la prima puntata per fare un pieno di emozioni, insieme a tutti gli amici che mi seguono da sempre!” ha aggiunto e i suoi fedeli sostenitori non potrebbero che essere più che d’accordo con le sue parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gemma Galgani (@gemma.galgani)

Gemma Galgani su Temptation Island sembra avere le idee chiare e siamo sicuri che anche il pubblico del piccolo schermo, proprio come lei, non veda l’ora di poter assistere a questa nuova edizione dello show.