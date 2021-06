Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno “spaventato” i loro fedeli sostenitori con una buonanotte tutt’altro che tranquilla.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sanno bene come tenere alta l’attenzione dei loro fedeli sostenitori. Anche nel dare una semplice buonanotte al popolo del web, i due riescono a farlo nel migliore dei modi lasciando decisamente il segno. Come ad esempio nelle scorse ore, dove la coppia ha scelto di mostrare un inedita scena della loro vita quotidiana. Giulia e Pierpaolo hanno voluto mostrarsi senza filtri, ma utilizzando una maschera che abbinata ad un effetto sonoro ha dato un effetto tutt’altro che rilassante. In che senso?

La buonanotte di Giulia e Pierpaolo si è tinta di atmosfere horror utilizzando parte della colonna sonora di profondo rosso.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi “spaventano” i fan: la buonanotte horror

Giulia e Pierpaolo hanno lasciato i loro fedeli sostenitori di stucco, pubblicando una simpatica clip, dalle tinte horror, in cui appaiono mentre sono intenti a rilassarsi facendosi una maschera per il viso prima di andare a letto. Certo, l’immagine non è stata delle migliori. Tant’è che i due, pienamente consapevoli di ciò, ci hanno giocato e non poco montando una breve clip, di qualche secondo, che ha lasciato i loro fedeli sostenitori con il fiato sospeso.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, grazie alla colonna sonora di Profondo Rosso, celebre film diretto da Dario Argento, hanno messo su una simpatica clip. Chissà però se i loro fedeli sostenitori hanno apprezzato il contenuto, ma qualcosa ci suggerisce di sì visto che in poco tempo il video è diventato virale sulla rete e spaventoso o meno ha strappato un sorriso a tutti i fan, contenti di vederli più uniti e innamorati che mai.

Questa clip non è altro che l’ennesima dimostrazione di come il sentimento che lega i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sia vero e sincero e non dettato, come molti insinuavano durante il loro percorso nella casa più spiata d’Italia, da un’eccessiva voglia di visibilità.