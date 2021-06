Belen Rodriguez spicca il volo dopo il parto di Luna Marie: doppia novità per la showgirl

By

Belen Rodriguez non si ferma mai! Dopo la nascita di Luna Maria, sono previste due importanti novità per la sua carriera televisiva.

Belen Rodriguez è senza dubbio, ancora una volta, la protagonista indiscussa del mondo della cronaca rosa. In quanto tutti, nessuno escluso, sono curiosi di conoscere la sua secondogenita, Luna Marie, concepita durante la sua storia d’amore con il nuovo compagno Antonino Spinalbese, che dovrebbe nascere a breve.

Questa però non sembrerebbe essere l’unica novità nella vita dell’ex di Stefano De Martino perché secondo recenti indiscrezioni oltre ad avere numerose soddisfazioni nella sua vita privata, da tempo desiderava di poter diventare ancora una volta mamma, sembrerebbe che in cantiere stiano bollendo nuovi ed interessanti progetti sul piccolo schermo.

Pare, infatti, che Belen Rodriguez dopo il parto sarà al timone di due programmi, rigorosamente in onda sulle reti Mediaset. Curiosi di conoscere quali?

Belen Rodriguez: Mediaset le affida due nuovi programmi? La novità dopo Luna Marie

A dare la notizia è stato il portale Velvet Gossip, che ha rivelato che Mediaset avrebbe pensato a Belen per ben due programmi. Il primo è senza dubbio Tu sì que vales. Il programma ormai va in onda da anni su canale 5 e vede la Rodriguez nel ruolo di conduttrice. Ruolo che sembrerebbe calzarle a pennello. O almeno il pubblico del piccolo schermo, da sempre sovrano, sembrerebbe apprezzare visto che da anni è campione di ascolti facendo vincere a Mediaset l’ardua sfida del sabato sera. Per questo riguarda il secondo progetto, invece, si tratta di uno show completamente inedito e che vedrebbe portare sul piccolo schermo una Belen diversa. Curiosi di sapere che cosa si tratta?

Secondo quanto rivelato dal portale, la compagna di Antonino Spinalbese, che sarebbe stata zittita proprio da Lui, dovrebbe lavorare dopo l’imminente parto ad un nuovo programma su Italia 1 che sarebbe incentrato proprio sul mondo delle donne. In particolar si rivolgerebbe a tutte quelle donne che, proprio come la Rodriguez, sono mamme e al tempo stesso hanno anche una carriera attiva nel proprio lavoro. Insomma, un ruolo che mostrerebbe forse la versione più vera di lei.

Almeno per il momento, però, ci teniamo a precisare, che si tratta soltanto di indiscrezioni e per avere ulteriori conferme su questo nuovo progetto non ci resta che attendere l’uscita dei nuovi palinsesti di Mediaset.

Belen Rodriguez sta dunque vivendo un vero periodo d’oro, non solo dal punto di vista privato, visto che ha trovato la felicità al fianco di Antonino, ma anche da quello professionale visto che il suo ruolo di conduttrice sembrerebbe essere sempre più solido sul piccolo schermo.