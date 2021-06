Fondotinta sotto la mascherina: ecco come sostituirlo in estate

Il fondotinta sotto la mascherina risulta essere un vero problema, soprattutto durante la stagione calda. Ecco come sostituirlo durante l’estate.

Il fondotinta, un prodotto che in estate risulta essere sempre un po’ troppo invasivo sulla pelle e che con la mascherina, si è trasformato davvero in un prodotto poco confortevole e che si trasferisce letteralmente su di esso, nonostante le tante formule ultra resistenti e no transfer proposte dalle case cosmetiche negli ultimi due anni.

Il caldo fa sudare e di fronte a questo fenomeno naturale poco possono sopravvivere le formulazioni più all’avanguardia della cosmetica applicata al makeup.

Dato per assunto che se ci si trucca e poi si indossa la mascherina sarà davvero impossibile mantenerla pulita, ecco qualche consiglio su come sostituire il fondotinta durante l’estate.

Fondotinta sotto la mascherina: la cura della pelle, il primo passo per evitare di utilizzarlo

In estate la pelle diventa dorata naturalmente e questo è un particolare che rappresenterà la differenza con il resto dell’anno. La pelle dunque apparirà decisamente più bella e radiosa senza necessità di ‘camuffare’ l’incarnato con l’utilizzo di fondotinta molto coprenti. Proprio alla luce di questa ritrovata bellezza naturale, la cura della pelle sarà fondamentale per sfoggiare un incarnato compatto e luminoso.

Via libera agli esfolianti delicati, che puliranno l’epidermide in profondità ed elimineranno lo strato di cellule morte facendo apparire la pelle immediatamente fresca e luminosa.

Il tonico non dovrà mai mancare, ottimi gli idrolati naturali di rosa, rosmarino o fiori d’arancio per un trattamento delicato e gradevolissimo da vaporizzare su viso e collo in estate.

La crema idratante non dovrà mancare e scegliere una formulazione fresca e leggera, sarà la scelta migliore per scongiurare l’antiestetico effetto lucido.

Anche la maschera trattamento settimanale sarà uno step importante della cura della pelle del viso. Perfette tutte le formulazioni idratanti e nutrienti.

Una pelle così curata, apparirà radiosa e non necessiterà dell’applicazione di fondotinta o BB cream.

Fondotinta sotto la mascherina: ecco i prodotti con cui sostituirlo

Si dice che un bel trucco parta sempre da una bella pelle e se quella del viso appare curata, compatta ed idratata, sarà possibile evitare l’utilizzo del fondotinta.

Le correzioni di eventuali imperfezioni come occhiaie, piccoli segni sul viso o brufoletti, potranno essere affidate ad un buon correttore liquido dalla texture leggera, tamponandolo sull’imperfezione, sfumandolo e fissandolo con un velo di cipria in polvere trasparente.

Il blush e l’illuminante saranno i prodotti ‘must have’ della base estiva senza fondotinta. Sulla pelle dorata, applicare un blush corallo o pesca regalerà al viso un colorito sano e fresco e un illuminante applicato su zigomi, arco di cupido, arco sopraccigliare e ponte del naso, farà apparire l’incarnato radioso.Ecco che la base makeup estiva, sarà perfetta da sfoggiare sotto la mascherina e facilmente ritoccabile con un tocco di blush da portare sempre in borsetta!