Extension a clip: ecco come applicarle in modo impeccabile!

Le extension a clip sono un accessorio per capelli davvero interessante. Scopriamo come applicarle da sole in modo perfetto e anche veloce.

Avere una chioma lunga e fluente è il desiderio di moltissime donne e se la natura non fornisce di così tanta abbondanza, arrivano le extension ad avverare il desiderio.

Esistono diverse tipologia di extension per capelli molte delle quali prevedono un metodo di applicazione professionale e anche il doverle tenere applicate per diverso tempo.

Se invece si desidera sfoggiare un capello lungo in alcune occasioni, per essere bellissime ma non a ‘lunga durata’ ecco che le extension con la clip si presentano come il prodotto perfetto. Una volta acquistate però, siamo certe di saperle applicare in modo perfetto? Abbiamo deciso di regalarvi alcuni consigli per farlo in modo impeccabile.

Extension a clip: quali sono le migliori tipologie di prodotto

Le extension a clip sono un prodotto molto amato e moltissime donne ne hanno nel loro set di accessori capelli. Ovvio dire che ne esistono di diverse tipologie e per tutte le tasche ma senza dubbio scegliere delle extension a clip basandosi sul prezzo più basso non sarà la scelta migliore, soprattutto se si predilige un effetto il più possibile naturale. I prodotti migliori tra i quali scegliere sono senza dubbio le extension con la clip realizzate con capelli naturali. Non saranno certo le più economiche ma regaleranno ottime prestazioni e un effetto super naturale alla vostra chioma.

Extension a clip: come si presentano

Le extension con la clip, si presentano come delle ciocche di capelli di diversa lunghezza e larghezza cucite tra loro come in una sorta di nastro a cui sono cucite delle clip di metallo che serviranno per applicare le ciocche ai capelli naturali.

Solitamente nella confezione si potranno trovare delle ciocche molto lunghe che andranno a realizzare la lunghezza della chioma, poi ci saranno quelle laterali sempre lunghe e le altre più corte che andranno a realizzare il resto della chioma.

Extension a clip: ecco come applicarle in modo impeccabile

Seguendo il video tutorial di Adriana Spink potrete imparare come applicare da sole le extension a clip. Scoprirete che sarà un vero ‘gioco da ragazze’ e potrete così applicarle anche tutte le sere!