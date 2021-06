Temptation Island 2021, riprese finite: “Nulla è come sembra”. Parla Raffaella Mennoia

Riprese ufficialmente finite per Temptation Island 2021 che va in onda da mercoledì 30 giugno. Raffaella Mennoia svela le anticipazioni.

Il countdown è finito. Mercoledì 30 giugno, in prima serata su canale 5, parte ufficialmente Temptation Island 2021. Sei coppie, non sposate e senza figli sono pronte a mettersi in gioco per superare le tentazioni rappresentate dai ragazzi single con cui vivranno le fidanzate e dalle ragazze single con cui vivranno, per ventuno giorni, i fidanzati.

Le riprese, come sempre, hanno avuto come location la Sardegna dove non sono mancati i problemi a causa di una tromba d’aria. Fortunatamente, il maltempo ha poi lasciato spazio al sole e le riprese sono state portate a termine come ha annunciato Raffaella Mennoia in una serie di storie pubblicate su Instagram.

Temptation Island 2021, le anticipazioni di Raffaella Mennoia dopo la fine delle riprese

Come ogni anno, Raffaella Mennoia, insieme alla redazione di Temptation Island, ha scelto le sei coppie concorrenti. La Mennoia, poi, ha seguito le registrazioni in Sardegna e, da un paio di giorni, è tornata a Roma. Prima di tornare a Cinecittà per i casting per la nuova stagione di Uomini e Donne che tornerà in onda a settembre, Raffaella Mennoia, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha svelato qualche piccola anticipazione sulle puntate che andranno in onda dal 30 giugno.

“Sono molto contenta per il cast e per come sono andate determinate situazioni. Un po’ meno per altre… ma è normale”, ha detto l’autrice storica dei programmi di Maria De Filippi. “Nulla è come sembra. Nulla è più vero di quello che sembra. A volte l’unica soluzione è stare insieme, in altri casi è non stare insieme. E a volte l’amore fa dei giri incredibili per poi ritornare”, ha aggiunto.

La Mennoia, poi, ha spiegato che, probabilmente, la programmazione del programma dell’amore che sarà condotto, come sempre da Filippo Bisciglia, subirà delle variazioni dopo la prima puntata. Secondo alcune indiscrezioni, dalla seconda puntata, Temptation Island potrebbe andare in onda di lunedì con conseguente spostamento della soap opera Mr Wrong con Can Yaman al martedì sera.