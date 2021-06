Paura per Raffaella Mennoia a Temptation Island: “Stavamo per volare via tutti”

Raffaella Mennoia prima dell’inizio di Temptation Island ha svelato un incidente che ha costretto loro ad interrompere le riprese.

Raffaella Mennoia, non è di certo un mistero, è una delle autrici di Temptation Island e si occupa anche di scegliere le coppie di fidanzati che si sottoporranno a dura prova le loro relazioni. Per questo motivo è parte attiva dello show e per l’occasione, prima del debutto di questa nuova edizione, che partirà mercoledì 30 giugno, il braccio destro di Maria De Filippi ha rivelato ai microfoni di Fanpage un retroscena inedito che è accaduto dietro le quinte, mentre erano intenti a registrare le puntate della nuova stagione.

Che cos’è successo? Durante il corso di una registrazione, si è verificata una tromba d’aria e sono stati costretti ad interrompere il tutto, fortunatamente però non ha causato grossi danni e nessuno è rimasto ferito da quanto è accaduto.

Temptation Island: Raffaella Mennoia svela un inedito retroscena

Un’edizione sicuramente molto particolare questa di Temptation Island, visto che non solo la troupe del programma ha dovuto affrontare un tromba d’aria, ma anche una certa difficoltà nel fare i casting in quanto la pandemia, e i conseguenti lockdown, sono stati già di per sé una prova dure per le coppie che probabilmente in quei momenti hanno capito se proseguire o meno con la loro relazione.

“Stavamo per volare via tutti, però siamo bene!” ha esordito il braccio destro di Maria De Filippi. “È successo durante una serata di falò, c’è stata questa tromba d’aria improvvisa e sono volati un paio di proiettori” ha poi proseguito durante il corso dell’intervista. “Per fortuna li abbiamo recuperati, quindi niente di grave“ ha subito rassicurato i fan, rivelando poi un altro retroscena di quello che avviene dietro le quinte e che non viene mostrato al pubblico da casa.

“Gli orari non esistono, chi partecipa al programma non ha bene idea di quali siano i tempi, siamo noi a scandirli in base anche alle loro esigenze” ha raccontato per la prima volta l’autrice del programma di Filippo Bisciglia. “Inoltre molte cose succedono di notte, quindi siamo molto svegli, dormiamo poco. Loro recuperano la mattina, noi un po’ di meno!” ha poi concluso, aggiungendo un pizzico di ironia alle sue parole.

Ci siamo quasi, mancano SETTE GIORNI alla prima puntata di #TemptationIsland! Ci vediamo MERCOLEDÌ 30 GIUGNO in prima serata su Canale 5 😉 #StayTuned pic.twitter.com/CoTGVItvdd — Temptation Island (@TemptationITA) June 23, 2021

Raffaella Mennoia prima di Temptation Island ha svelato un curioso retroscena su quest’edizione. Edizione che il pubblico del piccolo schermo non vede l’ora di poter vedere, ma ormai manca sempre meno al debutto del programma che sicuramente si riconfermerà l’ennesimo successo per il team di Maria De Filippi.