Temptation Island 2021, mai accaduto prima: la coppia fa discutere

Temptation Island 2021 è pronto a debuttare sul piccolo schermo, ma Filippo Bisciglia ha svelato uno spiazzante retroscena.

Temptation Island tornerà sul piccolo schermo degli italiani tra una settimana esatta ed ovviamente non mancano numerosi retroscena e indiscrezioni riguardo questa nuova stagione del programma, che vede ancora una volta al timone Filippo Bisciglia nel ruolo di padrone di casa. Il conduttore, per l’occasione, ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni dove ha rivelato che cosa il pubblico del piccolo schermo deve aspettarsi da quest’edizione.

Certo, non ha anticipato poi tantissimo, purtroppo, ma ha ammesso che in quest’edizione c’è una coppia che ha una dinamica che non era presente in nessun’altra edizione andata in onda negli anni passati. Curiosi di conoscere questo nuovo retroscena? Basti soltanto immaginare che il popolo della rete che si era accorto di questo dettaglio si è già fatto sentire a gran voce e non sono di certo mancate le polemiche su Temptation Island 2021.

Filippo Bisciglia prima di Temptation Island 2021: il retroscena che spiazza

Filippo Bisciglia, che ha dato alcune anticipazioni su quest’edizione, ha rivelato che quest’anno è presente una coppia con ben 20 anni di differenza e che questo non era mai accaduto prima nella storia del programma. La scelta della produzione ha però fatto discutere gli utenti della rete che ovviamente non condanno gli autori del programma, ma si chiedono come due persone con due range anagrafici così diversi possano stare insieme. Ma si sa: l’amore non ha età.

“Le differenze di età ci sono sempre state e fanno parlare tanto” ha esordito il conduttore durante il corso dell’intervista. “Ma non era mai successo che una donna stesse con un ragazzo di 20 anni più giovane” ha poi proseguito. “Farà parecchio discutere. La gelosia è all’ordine del giorno“ ha poi concluso, anticipando che ne vedremo delle belle durante il corso di queste nuove puntate e il pubblico del piccolo schermo non vede l’ora di vedere di che pasta sono fatti i nuovi fidanzati e fidanzate e se magari faranno ricredere loro sui pregiudizi legati alla differenza di età.

Valentina e Tommaso stanno insieme da quasi due anni…Lui ha 19 anni in meno della sua fidanzata e si dichiara innamoratissimo. È lei che scrive al programma a causa della “gelosia ossessiva” di lui! Ci vediamo PROSSIMAMENTE su Canale 5 🔥 #StayTuned https://t.co/25Rh1GaOBs — Temptation Island (@TemptationITA) June 16, 2021

Filippo Bisciglia quest’anno sarà l’unico conduttore di Temptation Island, in quanto l’edizione dedicata ai personaggi appartenenti al mondo del piccolo schermo purtroppo non è stata confermata. Basti anche pensare che lo scorso anno, fatta eccezione per due coppie VIP, non è andata in onda ma si è optato per ben due edizioni, consecutive, con coppie formate da personaggi comuni.