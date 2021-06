By

Lo sapevi che mangiando di più e nel modo corretto a colazione è più facile perdere peso? Oggi ti sveliamo il perché e cosa scegliere ogni mattina.

Quando si parla di diete e di strategie per perdere peso, le opzioni sono così tante da generare una certa confusione. Una ancora poco ascoltata e che rientra invece tra le più valide è quella relativa alla colazione. Che il primo pasto della giornata sia anche il più importane è ormai risaputo, ma in quanti sanno che mangiare di più a colazione può aiutare persino a perdere peso?

Apparentemente potrebbe sembrare un controsenso. Ma la verità è che facendo le scelte giuste, mangiare di più al risveglio aiuta sia ad accelerare il metabolismo che a dimagrire. Scopriamo perché.

Mangiare di più a colazione aiuta a perdere peso.

Ebbene si, gli amanti della prima colazione saranno felici di sapere che diversi studi hanno dimostrato negli anni che una prima colazione abbondante aiuta a dimagrire più facilmente rispetto ad una esigua o alla cattiva abitudine di bere solo un caffè.

I motivi sono pochi ma più che chiari. Al risveglio l’organismo è provato dal lavoro svolto durante la notte e pertanto necessita di energia. Con una prima colazione abbondante si sollecita il metabolismo che si attiva iniziando a bruciare calorie. Inoltre ci si sazia e si arriva all’ora di pranzo senza avvertire il senso di fame e la cosa aiuta a non cedere a spuntini o assaggi di cibi generalmente proibiti.

Infine, cosa non meno importante, è stato appurato che chi consuma una colazione abbondante, a pranzo è portato a mangiare meglio e a non eccedere con carboidrati e grassi. E ciò perché l’organismo sta bene.

Ora che abbiamo svelato il perché una buona colazione fa bene e va consumata senza sensi di colpa è importante, però, passare allo step successivo che riguarda il cosa mangiare. Per colazione abbondante, infatti, non si intende riempirsi di brioche e cappuccino ma scegliere alimenti sani e ricchi di energia e di proprietà che fanno bene all’organismo.

La chiave sta nel fare una colazione bilanciata e comprensiva dei macro nutrienti indispensabili all’organismo per partire alla grande con la giornata. Solo così si potrà ottenere una colazione che aiuta effettivamente a mantenersi in forma e a perdere (là dove serve) il peso in eccesso.

Come dovrebbe essere una colazione abbondante corretta?

Chi arriva dai grandi classici a base di brioche e cappuccino o di latte con cereali, farà sicuramente fatica a comprendere al volo cosa è meglio mangiare a colazione. Di certo, la prima cosa da fare è dimenticare quanto consumato fino al giorno prima.

In entrambi i casi si tratta infatti di pasti ricchi di zuccheri e di carboidrati raffinati, con pochissime proteine e con grassi il più delle volte saturi. Praticamente un concentrato di tutto ciò che è invece sconsigliato.

Come già accennato, per essere sana, una colazione deve avere proteine magre, carboidrati da cereali integrali o frutta e grassi buoni. Facciamo qualche esempio per chiarire maggiormente il concetto.

Colazioni dolci

Pancake con 30 g di farina d’avena (o integrale), 1 uovo intero e 2 albumi, un cucchiaio di yogurt e della stevia o altro tipo di dolcificante. A ciò si può aggiungere un caffè nero e, volendo, della frutta da inserire nel pancake.

Una tazza di yogurt greco con frutta fresca e frutta secca

Una tazza di latte di soia senza zucchero con una manciata di cereali integrali sempre senza zucchero. Un frutto a piacere

Colazioni salate

Avocado toast, con fetta di pane integrale, un uovo e qualche fetta di avocado

Un bagle integrale con formaggio e una tazza di caffè nero senza zucchero

Uova strapazzate con fetta di pane integrale e succo d’arancia o caffè amaro

Queste sono ovviamente solo alcune idee da cui trarre spunto ma che comprendono sempre sia una quota di carboidrati sani che una di proteine magre ed una di grassi buoni

Mangiando in questo modo, la colazione sarà estremamente piacevole, aiuterà ad ottenere da subito la giusta carica e aiuterà ad arrivare sazi a pranzo.

E tutto, accelerando il metabolismo, portando a fare meno spizzichi durante il giorno e aiuta la perdita di peso. Cosa che ricordiamo, dipende da una corretta alimentazione supportata dalla giusta quantità di attività fisica.