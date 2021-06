La torta con l’ingrediente segreto che a differenza di quanto si pensi non vi farà dormire

By

La torta con l’ingrediente segreto che a differenza di quanto si possa pensare non vi farà dormire: ecco la ricetta alternativa.

A volte in cucina possiamo creare dei piatti unici magari utilizzando ingredienti che mai avremmo pensato di adoperare per alcuni usi.

In questo caso vi proponiamo una torta del tutto semplice ma con un ingrediente segreto che vi lascerà totalmente stupiti. Un dolce ideale per la colazione o per la merenda che potrete consumare anche insieme ad un tazza di tè.

Scopriamo allora come preparare questa torta con l’ingrediente segreto che già vi anticipiamo, a differenza di quanto si pensi, non vi farà dormire.

Ecco la ricetta della torta con l’ingrediente segreto

Se stai cercando un dolce semplice e originale con un ingrediente segreto che forse mai avresti pensato di utilizzare a questo scopo ecco la torta alla camomilla.

Ebbene sì con questa comune pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle Asteraceae potrai realizzare una torta genuina e sana ideale per qualsiasi momento della giornata.

Il bello di questo dolce è quello di essere semplicissimo e privo di uova, burro e latte. Una soluzione perfetta per chi è intollerante al lattosio o allergico alle uova.

Un dolce soffice e delicato che lascerà tutti piacevolmente stupiti e se vogliamo fare una battuta, a differenza di quanto possiate pensare non vi farà dormire. Scopriamo subito la ricetta facilissima.

Ingredienti

200 gr di farina 00

40 g di maizena

70 g olio di semi

250 ml acqua

1 bustina di lievito per dolci

2 bustine di camomilla

1 cucchiaio di miele

1 pizzico di cannella

150 g di zucchero di canna

Per decorare

zucchero a velo

LEGGI ANCHE–> Se vuoi preparare pancake perfetti non dovrai rinunciare a questo ingrediente segreto

Preparazione

Iniziamo dalla camomilla: in un pentolino facciamo bollire l’acqua e poi mettiamo le bustine in infusione per i minuti scritti sulla confezione.

Occupiamoci dell’impasto. In un recipiente mettiamo farina, maizena e lievito setacciati, quindi uniamo lo zucchero di canna. Aggiungiamo quindi il miele e la cannella e poi uniamo anche gli altri ingredienti liquidi, la camomilla e l’olio e giriamo con le fruste così da amalgamare tutti gli ingredienti.

A questo punto foderiamo uno stampo da circa 20-22 cm con della carta da forno, versiamo l’impasto e lasciamo cuocere per 40 minuti a 180°C. Sforniamo e lasciamo intiepidire.

Decoriamo con una spolverata di zucchero a velo e serviamo fredda.

Potremo accompagnare la nostra torta alla camomilla con una tazza di tè o la mattina a colazione possiamo consumarla con del latte e caffè.