Ficarra e Picone scomparsi dalla tv: dopo l’addio a “Striscia La Notizia”, la drastica scelta

Ficarra e Picone si preparano ad approdare su Netflix. Il duo comico ha lasciato la tv per dedicarsi alla prima serie in streaming.

Ficarra e Picone hanno, da sempre, incarnato l’essenza di un certo tipo di comicità: territoriale ma plasmata su tutto il Paese. Hanno saputo raccontare vizi e virtù partendo dalle contraddizioni dei siciliani, che poi non sono altro che le incongruenze di tutta l’Italia. La forza del celebre duo comico è proprio quella di partire dal sud per poi riuscire a raccontare chiunque con la stessa solerzia e sagacia.

Una carriera che li ha visti anche arrivare in televisione: da Zelig a Striscia La Notizia, portando quel cabaret irriverente che sfocia nella satira sociale. Poi il cinema: l’approdo sul grande schermo li ha visti raccogliere numerose soddisfazioni. L’ultima, in ordine di tempo, quella con “Il Primo Natale”: record d’incassi durante le feste e consenso unanime da parte di pubblico e critica. Dopo anni di frutti (sperati e ottenuti), è arrivato il momento di lanciarsi in qualcosa di nuovo.

Leggi anche – Trattamento alla cheratina: cos’è, come si applica e come farlo in casa

Ficarra e Picone su Netflix: prima serie per il duo comico

Non solo lungometraggi, non solo tv, ma anche serie: una semplice fiction sarebbe stata troppo riduttiva, Ficarra e Picone vogliono osare e per farlo approdano in streaming nella regina delle piattaforme: Netflix. “Prossimamente”, scrivono su Instagram ma c’è già grande attesa per capire quale possa essere la resa in questo nuovo ed affascinante contesto per loro abituati con altri linguaggi e formati: interessante capire anche l’approccio con un prodotto di lungo corso, che non si esaurisce nell’arco di un’ora, un’ora e mezzo, ma va avanti diviso in varie puntate.

Struttura diversa, impegno più grande. Nuovi stimoli. Quello che cercavano. Non resta che aspettare, per Ficarra e Picone questa è la prova del nove che arriva nel momento di piena maturità artistica. L’ideale per confrontarsi anche con un pubblico differente, che pesca dal Web piuttosto che dalle platee radiotelevisive.