Uomini e Donne, lo sfogo dell’ex tronista: “Peso 92 kg, la gente mi guarda ed io rido”

Sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne dopo l’episodio di body shaming subito: “Peso 92 kg e la gente si gira a guardarmi”.

Anna Munafò è stata una delle troniste più amate dal pubblico di Uomini e donne. Al termine del suo percorso sul trono scelse Emanuele Trimarchi. Una breve frequentazione finita dopo poche settimane e la voglia di anna Munafò di trovare il vero amore che ha poi trovato nel marito Peppe Saporita con cui ha avuto un figlio, il piccolo Michael che ha compiuto da poco un anno.

Come tutte le donne, in gravidanza, anche Anna Munafò ha messo su peso che non è riuscita a perdere. Negli scorsi giorni, l’ex tronista si è così lasciata andare ad uno sfogo su Instagram e sull’argomento è tornata nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage.

Uomini e Donne, le parole di Anna Munafò: “La gente si gira per guardarmi ed io sorrido”

Anna Munafò, dopo essersi sgofata su Instagram, parla del suo peso e della reazione della gente che incontra in una lunga intervista rilasciata a Fanpage.

“Dopo la gravidanza ho preso 31 kg, poi ne ho persi la metà e successivamente li ho ripresi in parte. Mi piace mangiare. Non mi importa dell’aspetto fisico. Un pomeriggio sono uscita, ero a un aperitivo e c’era una persona che conosco. Ha chiamato gli amici per dire loro di voltarsi, guardarmi e notare quanto fossi ingrassata. Ho assistito a tutta la scena”, ha raccontato Anna a Fanpage.



Poi ha svelato la sua reazione di fronte a quegli sguardi: “Sono scoppiata a ridere. Onestamente non me ne importa niente. Non mi sono sentita in imbarazzo, ma mi sono vergognata per quella persona. Se vuoi ti dico anche quanto peso: 92 chili e sono alta 1,76 m. Da un anno e mezzo, apro l’armadio e non mi entra nessuno dei vestiti che ho. Psicologicamente mi rifiuto di comprare indumenti della taglia attuale, perché penso che se ho tutto di una taglia più piccola, allora devo dimagrire. Ma niente, non funziona (ride, ndr). I chili si prendono e si perdono”.

Poi conclude lanciando un messaggio a tutti quelli che la giudicano: “Non mi giustifico dicendo di essere ingrassata per via della gravidanza. Quei chili ce li ho perché mi piace mangiare. L’importante è che io sia in salute e stia bene con me stessa. Quello che dicono gli altri non mi interessa“.