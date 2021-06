“Ho 28 kg in più, qualcuno mi ha fatta sentire in imbarazzo”: sfogo dell’ex Uomini e Donne

L’ex tronista di Uomini e Donne si sfoda sui social: “Ho 28 kg in più e qualcuno mi ha fatta sentire in imbarazzo”.

Sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne Anna Maunfò su Instagram. Diventata mamma del piccolo Michael a giugno 2020, l’ex tronista che, in passato ha anche partecipato a Miss Italia prima di approdare sul trono del programma di Maria De Filippi, si è lasciata andare ad una riflessione.

Con la gravidanza, il peso di Anna Munafò non è più quello di una volta e su Instagram si è lasciata andare ad un lungo sfogo ricevendo il sostegno delle fans che continuano a seguirla. A spingere l’ex tronista a raccontarsi sui social è stato lo sguardo di alcune persone che, in alcuni momenti, l’hanno fatta sentira ingiustamente imbarazzata.

Lo sfogo di Anna Munafò, l’ex tronista di Uomini e donne: “Siamo belle a prescindere”

Diventare mamma è stata l’esperienza più bella per Anna Munafò che, dopo aver cercato l’amore sul trono di Uomini e donne, lo ha trovato nella vita di tutti i giorni. Sposata con Peppe Saporita, è diventata mamma del piccolo Michael a giugno 2020. Con la gravidanza ha messo su peso, ma questo, per l’ex tronista, non è mai stato un problema.

Bellissima, felice e innamorata del marito e del figlio, la Munafò si gode la sua splendida famiglia condividendo su Instagram alcune foto della sua vita quotidiana. Nelle scorse ore, dopo un po’ di tempo, si è concessa una passeggiata in seguito alla quale si è lasciata andare ad uno sfogo.

LEGGI ANCHE –> Ricordate Sophie Codegoni? L’ex Uomini e donne ha rifatto il seno: ecco com’è ora

Con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, Anna ha raccontato di aver sentito addosso gli occhi delle persone che ha incontrato lungo il suo tragitto sentendosi, a tratti, anche in imbarazzo.

“Ieri sono uscita dopo tanto tempo e non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa “guarda quanto si è ingrassata” li ho sentiti”, ha scritto l’ex tronista. “Si, ho 28 kg in più che si vedono e che non nascondo, come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero”, ha aggiunto. Poi ha concluso: “Siamo belle a prescindere ❤️❤️ anzi bellissime”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Munafó (@annamunafo)

Anche l’ex tronista Samantha Curcio ha ricevuto critiche simili che hanno spinto il fidanzato Alessio Cennicola ad intervenire.