Hai sempre sognato di diventare come Jennifer Lopez? Adesso puoi farlo! Come? Con il ritorno della moda anni ’90!

Cantanti e modelle come Jennifer Lopez, Victoria “Posh” Beckham e Kate Moss, sono alcune delle donne che hanno influenzato il mondo della moda negli anni ’90. Ma cosa accadrebbe se vi dicessi che il look anni ’90 continua a dettare tendenza?

Gli anni ’90 sono stati anni fondamentali per la moda e la vita che conduciamo tutt’oggi: i cambiamenti che si sono susseguiti sono stati innumerevoli, le tecnologie hanno preso il sopravvento e la moda si è caratterizzata di particolari mai visti prima.

Immaginiamo, dal punto di vista tecnologico, l’impatto che ha potuto avere sulle vite di tutti noi l’arrivo del telefono cellulare, del computer o di internet. Questi sono elementi che oggi, per noi che viviamo nel 21° secolo, sono naturali e indispensabili, come l’acqua e l’aria. La vita senza non ce la sapremmo immaginare e faremmo sicuramente molta più fatica.

Anche il mondo della moda vedeva i suoi cambiamenti e trasformazioni. Si vedevano per la prima volta capi e tendenze mai viste prima. Immaginiamo i pantaloni vita bassa con la pancia in mostra, le tute super colorate, le scarpe da ginnastica o le maglie con la scollatura all’americana. Anche l’immagine, l’estetica, cambia. Via per sempre i capelli cotonati e benvenuta piastra: capelli liscissimi perfetti legati in viso da alcune mollettine era ad esempio una delle acconciature che andava per la maggiore. Il make-up si spogliava di tutti i colori pastello e forti degli anni ’80, come gli ombretti azzurri e il blush rosa shocking, e si vestiva delle tonalità nude, come i rossetti marroni, i gloss e gli ombretti grigi.

A sancire queste tendenze c’erano soprattutto loro, le cantanti e modelle che oltre a svolgere il loro mestiere erano ciò che per noi millennial potrebbero essere le influencer, ossia “influenzavano” letteralmente il mondo della moda e del beauty talmente tanto che erano loro a dettare le tendenze anno dopo anno.

Tra questi personaggi influenti degli anni ’90 troviamo Jennifer Lopez, Victoria Beckham e Kate Moss, che hanno dettato le tendenze di quegli anni grazie al loro spiccato senso di stile, che le ha sempre rese diverse, particolari, e che tuttora fanno di loro delle vere icone di moda.

Ma cosa mi rispondereste se vi dicessi che la moda anni ’90 è di nuovo di gran tendenza?

Perché mentre negli scorsi decenni, con il passare degli anni le mode cambiavano andando in avanti, evolvendosi e creando cose mai viste, dal 2000 in poi la situazione è parecchio diversa. Si tende a fare un passo avanti e tre indietro. Il mondo della moda dei giorni nostri crea qualcosa di nuovo che mescola con vibes del passato. Esiste questa necessità di ritorno al passato nella moda che è sempre più dirompente. E noi che siamo appassionate della moda anni ’90 non possiamo far altro che cavalcare questa ondata di ritorno!

E allora partiamo con la guida di stile! Vediamo insieme quali sono i trend degli anni ’90 che dovremmo rispolverare per essere trendy nel 2021!

Moda anni ’90. I trend che ritornano! Ecco come essere alla moda con Jennifer Lopez, Victoria Beckham e Kate Moss negli anni ’90.

Partiamo dalla regina latinoamericana del pop, Jennifer Lopez.

Negli anni a cavallo tra i ’90 e il 2000, J-Lo mostrava outfit composti da crop top e pantalone a palazzo a vita bassa monocromatico sul bianco, set coordinato top e mini gonna, top sportivo corto, tuta da ginnastica a campana portata a vita bassa e sneakers. Direi proprio che tutti questi look sono per noi all’ordine del giorno: se prendessimo J-Lo degli anni ’90 con uno dei suoi outfit e la catapultassimo ai giorni nostri con una macchina del tempo, nessuno se ne accorgerebbe!

Per quanto riguarda Victoria “Posh” Beckham, negli anni in cui è stata nel gruppo “Spice Girls” si è sempre differenziata per lo stile e i look che sfoggiava. Alcune foto di quegli anni la ritraggono con dei top aderenti con tagli “cut-out”, minidress aderenti oppure maglia a collo alto e bandana in testa. Anche in questo caso, è evidente come gli stilisti del 2021 abbiano fatto copia e incolla con le tendenze del passato.

E per quanto riguarda Kate Moss? Lei non solo è stata portatrice di tendenze, ma la maggior parte delle volte è stata la musa ispiratrice delle tendenze stesse, essendo una delle modelle più pagate e più richieste, soprattutto negli anni ’90. Un look di Kate Moss a caso che utilizzeremmo tutt’oggi? Canottiera a costine bianca con scollo all’americana, jeans straight (ossia dritto) con vita bassa e ankle boots con punta quadrata.

Ecco, quindi, come negli anni ’90 le mode che nascevano lasciavano il segno e diventavano storia sviluppandosi attraverso le personalità di cantanti e modelle.

Quindi, ricapitolando, quali sono i dettagli anni ’90 che non possiamo farci mancare per essere trendy nel 2021?

jeans a vita bassa : lo so, non tutte lo amano, però è tornato alla riscossa!

: lo so, non tutte lo amano, però è tornato alla riscossa! crop top : la pancia di fuori è il nuovo MUST-HAVE! Il body positive negli anni ’90 non era forte come adesso, infatti se sfogliate i rotocalchi di quegli anni, le cantanti o modelle mostravano queste pance piatte e innaturali senza sosta. Adesso le cose sono cambiate. Quindi mostrate il vostro ombelico! Senza paura o vergogna, perché ognuna di noi è bella per quello che è!

: la pancia di fuori è il nuovo MUST-HAVE! Il body positive negli anni ’90 non era forte come adesso, infatti se sfogliate i rotocalchi di quegli anni, le cantanti o modelle mostravano queste pance piatte e innaturali senza sosta. Adesso le cose sono cambiate. Quindi mostrate il vostro ombelico! Senza paura o vergogna, perché ognuna di noi è bella per quello che è! set coordinati : sono stati e continuano ad essere il must-have in fatto di moda, soprattutto in estate!

: sono stati e continuano ad essere il must-have in fatto di moda, soprattutto in estate! tute da ginnastica: quelle specificatamente anni ’90 sono appunto di brand come Adidas o Kappa, particolarmente riconoscibili grazie al simbolo del brand che occupava tutto il lato esterno dell gamba. Nel 2021 vanno bene anche le tute monocromatiche, l’importante è che siano larghe e super comode!

Tutte cose che, se siete delle amanti di moda, o semplicemente leggete le guide di stile di CheDonna, dovreste già avere nell’armadio!

Anche per oggi termina qui la nostra guida di stile, incentrata sulla moda anni ’90.

Non vi resta che prendere l’album fotografico, spulciare le vostre foto o quelle delle vostre sorelle, zie, madri, amiche, e riproporre un look in perfetto stile anni ’90.

Adesso sarete voi che detterete tendenza!

Emanuela Cappelli