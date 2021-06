By

Se l’estate è la stagione della caprese, perché non trasformarla in una torta salata? Nasce così un piatto caldo o freddo che vi sorprenderà

Ci sono le torte salate classiche e poi ci so o quelle originali, che nascono da idee curiose o dalla rivisitazione di ricette classiche. D’estate, quando fa particolarmente caldo, la caprese è sempre una soluzione vincente. Ma avete mai pensato a trasformarla in un piatto caldo o tiepido? Nasce così’ la torta caprese salata in forno.

Gli ingredienti sono gli stessi della caprese originale. In più dobbiamo utilizzare la pasta sfoglia (preparata in casa oppure comprata). Un po’ di pazienza a avremo pr4eparato un antipasto che diventa anche un intelligente cibo da spiaggia.

Torta caprese salata in forno, la scelta degli ingredienti

La differenza in questa ricetta la fanno gli ingredienti. Scegliere dei pomodori ramati, un’ottima mozzarella fiordilatte facendola scolare bene dal suo liquido di governo e dell’origano secco. Così, metà del lavoro è fatto.

Ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

4 pomodori maturi

300 g di mozzarella fiordilatte

origano q.b.

olio extravergine di oliva q.b.

1 uovo

sale

pepe

Preparazione:

Cominciate a tirare fuori la pasta sfoglia dal frigorifero e poi accendete il forno preriscaldandolo a 220°. Poi lavare, asciugate e tagliate i pomodori a fette spesse circa 5 mm.

Adagiateli su una teglia già coperta con carta da forno, salateli e pepateli, spolverizzandoli con abbondante origano secco e innaffiateli con un filo di olio extravergine di oliva. Cuoceteli in forno per circa 45 minuti o fino a quando cominceranno a scurirsi sui bordi.

Intanto che aspettate, affettate la mozzarella e mettetela a scolare dal suo siero, tenendola poi da parte. Appena i pomodori hanno raggiunto la giusta consistenza e il colore, tirateli fuori dal forno e siete pronti per la fase due.

Srotolate la pasta e appoggiatela in una teglia rettangolare (ideale da 25 x 18 cm), stendendola bene e facendo uscire leggermente i bordi dalla teglia. Sulla base disponete la mozzarella alternandola con i pomodori, coprendo tutta la superficie della sfoglia.

Salate e spolverizzate ancora con origano.

Quindi un generoso giro di olio extravergine d’oliva e poi spennellate solo i bordi con un uovo sbattuto. Infornate la torta caprese salata a 220° per cirfca 15 minuti o comunque fino a quando la sfoglia sarà bella colorata. Sfornate e mangiatela calda oppure a temperatura ambiente.