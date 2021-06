Pamela Camassa, messaggio strappalacrime per Filippo Bisciglia

Pamela Camassa pubblica una foto e una dedica per il fidanzato Filippo Bisciglia per un giorno davvero speciale: il messaggio strappalacrime.

E’ un messaggio ricco d’amore quello che Pamela Camassa dedica al fidanzato Filippo Bisciglia che oggi, giovedì 24 giugno, compie 44 anni. Il conduttore di Temptation Island si trova in Sardegna per le registrazioni dell’edizione 2021 che andrà in onda su canale 5 da mercoledì 30 giugno.

Filippo Bisciglia ha festeggiato il suo 44esimo compleanno con la redazione di Temptation Island come ha mostrato Raffaella Mennoia pubblicando una serie di storie. Tra i presenti c’era proprio Pamela Camassa, accanto al compagno con cui, da anni, vive una bellissima storia d’amore. Sul proprio profilo Instagram, così, la Camassa ha dedicato un dolce pensiero all’uomo che le ha rapito il cuore.

Il messaggio di Pamela Camassa per il compleanno del fidanzato Filippo Bisciglia

“Buon compleanno amore”. E’ questo il messaggio che Pamela Camassa ha pubblicato su Instagram postando una foto insieme a Filippo Bisciglia con cui fa coppia fissa da anni e con cui si trova attualmente in Sardegna. Filippo è impegnato nelle registrazioni di Temptation Island 2021 di cui sono stati presentati i tentatori e le tentatrici e la Camassa ha deciso di seguirlo per festeggiare il compleanno e per stargli vicino in un momento particolare.

Con un messaggio su Instagram, infatti, Filippo Bisciglia ha condiviso con i fans quello che sta affrontando insieme alla sua famiglia.

“Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa. Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme. Papà ti amo. P.S. non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente…”, ha scritto Bisciglia su Instagram ricevendo l’affetto e il sostegno dei fan, degli amici e della fidanzata Pamela Camassa.

L’amore tra Pamela e Filippo dura da anni. La coppia convive e condivide tutto insieme. Il segreto del loro amore è anche l’ironia come testimonia una dedica che Filippo ha fatto alla fidanzata e che potete vedere qui in basso.