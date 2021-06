A 3 anni da Tempatation Island Oronzo e Valentina saranno genitori: l’annuncio dolcissimo sui social e una nuova felicità dopo il tormentone.

Oronzo e Valentina sono stati una delle coppie più iconiche di Temptation Island: tre anni fa i due fecero appassionare i telespettatori a quella che sembrava una storia d’amore a senso unico: lei innamoratissima e fedele, lui che aveva candidamente ammesso di avere “la malattia delle donne”.

Mentre le telespettatrici guardavano incredule le vicende che si consumavano nel villaggio dei fidanzati, durante un falò Valentina tirò fuori la frase storica di quell’edizione: “Non ti ho portato al parco giochi!”.

Le cose degenerarono al punto che le assurde vicende sentimentali di Valentina De Biasi e Oronzo Carinola si trasformarono in un tormentone musicale a tutti gli effetti. Per chi se lo fosse perso, vale davvero la pena di andare un po’ a ripetizioni di trash!

Dal 2018 sono passati ben tre anni, nel corso dei quali sembra che Oronzo abbia davvero cambiato modo di vivere.

Già durante il programma infatti Oronzo aveva affermato in ogni modo di aver capito i propri errori e di voler rimediare per dimostrare a Valentina che lei era l’unica donna che lui avesse mai amato davvero.

Bisogna dire che, quando Valentina accettò comunque di uscire dal programma assieme al suo compagno, concedendogli fiducia per l’ennesima volta, molte telespettatrici non furono d’accordo con la sua scelta, convinte che Oronzo avrebbe tradito la parola data ancora una volta.

E invece …

Oronzo e Valentina genitori: l’amore vince su tutto (anche sulla malattia delle donne)

Tutti quelli che non avrebbero scommesso un Euro sul lieto fine della storia di Oronzo e Valentina saranno molto contenti di essersi sbagliati clamorosasmente.

Da quando lasciarono il programma, infatti, pare che Oronzo e Valentina non abbiano più avuto divergenze e che finalmente lui si sia trasformato nell’uomo che le i aveva sempre voluto accanto.

Negli anni le dichiarazioni d’amore e di fiducia reciproca sono state moltissime e c’era davvero l’impressione che i due potessero davvero essere felici per il resto della vita.

Addirittura sembra che Valentina abbia un po’ ribaltato le dinamiche che i telespettatori avevano notato durante Temptation del 2018: durante il programma infatti sembrava che Valentina fosse un po’ succube del compagno, e che gli avesse creduto fin troppe volte. Oggi, invece, le cose stanno così.

A coronare la ritrovata serenità e soprattutto la profonda armonia che regna nella coppia, da poco è arrivata anche la bellissima notizia della gravidanza di Valentina, la quale ha deciso di annunciare la novità attraverso i social con una bellissima fotografia di coppia in cui, se lei sembra al settimo cielo, lui ha davvero un’espressione emozionata.

“Che rumore fa la felicità?

Oggi finalmente possiamo dare con certezza la vera risposta a questa domanda.

Ascoltare il battito del suo cuore per la prima volta è stata un’emozione indescrivibile (non ho mai sentito niente di più bello).

Sì, siamo tanto felici per quello che ci sta accadendo e ci sentiamo davvero tanto fortunati.

Non vediamo l’ora di viverci pienamente questo nostro nuovo amore.

Un amore e un legame che non avranno mai fine” ha scritto Valentina.

Lui, molto più stringato com’è nel suo stile, ha pubblicato la stessa fotografia ma con una didascalia molto più corta: “Le emozioni più belle sono quelle che non riesci a spiegare…”

È stato sempre Oronzo a decidere di pubblicare il video della radiografia e quindi dei primi movimenti del bambino (o della bambina!) nella pancia della sua mamma. Allora è proprio vero che quando diventano papà gli uomini cambiano del tutto!