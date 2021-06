Vedere l’immagine più grande I consigli di Chedonna: tè matcha Caratteristiche: ✔ PROVENIENZA DEL TÈ MATCHA: Il Matcha è un tè verde Giapponese pregiatissimo. Coltivato in Giappone, si presenta come una polvere molto fine e profumata, ma la caratteristica principale è il colore di un verde smeraldo davvero intenso. Il nostro Matcha proviene dalla città di Uji nella periferia meridionale della prefettura di Kyōto. Le condizioni climatiche di queste zone sono ottimali per la produzione di Matcha.

✔ MATCHA GRADO PREMIUM: Il tea Matcha rappresenta l’essenza del te verde. Usato tradizionalmente in Giappone si distingue rispetto agli altri tea verde per il suo colore verde accesso, per il sapore ed è di grado superiore rispetto al Matcha di grado culinario. Le foglie vengono protette dai raggi solari per 20 giorni prima di essere raccolte, mantenendo intatti ed elevati i livelli di Teanina e clorofilla presenti nel tè.

✔ TÈ MATCHA BIO: Puro e Biologico al 100%. Senza l’utilizzo di pesticidi e innaturali fertilizzanti chimici che non sono di aiuto per il corpo e la salute. Prodotto in Giappone e certificato Biologico da organismi di controllo autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole.

✔ DISPONIBILITÀ GARANTITA: La completa soddisfazione dei clienti è la nostra priorità. Siamo a disposizione per qualsiasi domanda o osservazione.