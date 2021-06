Non riesci a trattenerti e fai la pipì sotto la doccia? Tranquilla, capita a molti e, a quanto pare, non devi perdere questa abitudine. Ci sono dei validi motivi per continuare a farlo, scopri quali sono!

Non c’è nulla di più appagante che fare una doccia alla fine di una lunga giornata di lavoro. E’ quello che ci vuole per ricaricare mente e corpo! L’acqua calda (ma non troppo!) della doccia ha effetti benefici persino su sonno, metabolismo e frequenza cardiaca.

La doccia aiuta a scaricare lo stress ma, per essere davvero rilassante, deve durare almeno 20 minuti. Ci sono poi le docce più veloci fatte di primo mattino al risveglio; durano pochi minuti ma sono energizzanti!

Insomma, non possiamo fare a meno della doccia. In estate poi, con il caldo torrido, ne facciamo anche più di una al giorno. E’ il modo migliore per rigenerare la pelle stanca e oppressa da sudore e altre impurità.

C’è però una strana abitudine che quasi tutti abbiamo; è quella di fare la pipì sotto la doccia e, a quanto pare, non va abbandonata. Ci sono almeno 5 validi motivi per continuare a farlo! Scopri subito quali sono.

Ecco perché devi continuare a fare la pipì sotto la doccia!

Gli esperti non hanno dubbi: fare la pipì sotto la doccia fa bene alla salute! Detta così può suonare strano, ma ti togliamo ogni dubbio elencando di seguito tutti i vantaggi.

Risparmio idrico – E’ il primo buon motivo per continuare a fare la pipì sotto la doccia! Pensa che, quando la fai nel water, consumi più di 1,5 litri di acqua ogni volta che tiri lo sciacquone. Quindi, se ti scappa la pipì durante la doccia, non trattenerti e falla subito!

– E’ il primo buon motivo per continuare a fare la pipì sotto la doccia! Pensa che, quando la fai nel water, consumi più di 1,5 litri di acqua ogni volta che tiri lo sciacquone. Quindi, se ti scappa la pipì durante la doccia, non trattenerti e falla subito! Non consumi carta igienica – Perché, ovviamente, se fai la pipì nel box doccia non ne hai bisogno!

– Perché, ovviamente, se fai la pipì nel box doccia non ne hai bisogno! Hai una massima igiene – Perché, il getto d’acqua continuo, ti assicura una pulizia molto più approfondita.

LEGGI ANCHE –> Farlo sotto la doccia, migliora la salute delle donne, ecco di cosa si tratta

Mai più funghi ai piedi – Forse non ci crederai ma la pipì ha proprietà antimicotiche! L’acido e l’ammoniaca che contiene ti aiuteranno a combattere l’infezione che hai contratto in poco tempo.

Forse non ci crederai ma la pipì ha proprietà antimicotiche! L’acido e l’ammoniaca che contiene ti aiuteranno a combattere l’infezione che hai contratto in poco tempo. Rilassi di più il pavimento pelvico – Lo riporta Goop, il sito di Gwineth Paltrow. Affinché il pavimento pelvico possa sovrintendere in maniera positiva a tutte le sue funzioni, devi prima contrarlo e poi rilassarlo. Fare la pipì da accovacciate nella doccia è utile perché la decontrazione dei muscoli è molto più efficace di quanto non avvenga sedute sul water.

– Lo riporta Goop, il sito di Gwineth Paltrow. Affinché il pavimento pelvico possa sovrintendere in maniera positiva a tutte le sue funzioni, devi prima contrarlo e poi rilassarlo. Fare la pipì da accovacciate nella doccia è utile perché la decontrazione dei muscoli è molto più efficace di quanto non avvenga sedute sul water. Salvaguardi l’ambiente – L’acqua, bene prezioso e fonte di vita, inizia a scarseggiare a livello mondiale. Siamo abituati male e ne sprechiamo tanta, ogni giorno! Un uso più consapevole e parsimonioso delle risorse idriche potrebbe scongiurare un disastro ambientale di proporzioni bibliche. Impara a risparmiare sulla bolletta dell’acqua e farai un favore al pianeta!

Fare la pipì sotto la doccia non è poi così strano! Pensa che, secondo un recente sondaggio, quasi l’80% degli italiani ha dichiarato di avere questa abitudine. Quindi, d’ora in avanti non sentirti imbarazzata perché non ne vale la pena, in virtù dei buoni motivi sopraelencati.