Disimpegno, un errore che distrugge moltissime coppie

Il disimpegno è uno degli errori più gravi commessi all’interno della coppia. Scopri se anche tu hai scelto di non impegnarti.

Disimpegno è una parola molto semplice da capire ma non è altrettanto semplice comprendere se noi o il nostro partner abbiamo inconsciamente deciso di non impegnarci nel miglioramento costante della nostra vita a due.

Se commetti una delle tre cose che stiamo per elencarti allora anche la tua coppia sta per scoppiare.

Disimpegno, 3 modi in cui si manifesta nella coppia

La vita di coppia è un impegno costante e reciproco. Entrambi i partner si impegnano a far funzionare le cose, si aiutano, collaborano, seguono la medesima direzione e perseguono obiettivi comuni, si ascoltano e comunicano e non si danno mai per scontati. Cercano di essere amici e di auspicare ad un livello più alto di intimità, l’intimità emotiva.

Ovvio che non è sempre facile, siamo persone e siamo tutti imperfetti e commettiamo errori, solo che alcuni di questi errori non lasciano scampo ad un tragico epilogo nella coppia. Tra questi errori imperdonabili c’è il disimpegno, ovvero il non impegnarsi nel miglioramento continuo della relazione.

Pensate a cosa sarebbe il vostro giardino se non lo annaffiaste più, se non tagliaste l’erba e se non piantereste fiori. Il tuo giardino diventerebbe un groviglio di erbacce. Tutte le cose alle quali non dedichiamo amore tempo ed attenzione finiscono per perdere il loro splendore.

Anche se pensi di fare del tuo meglio nella tua relazione di coppia potrebbe essere che il partner percepisca il contrario e che ti rimproveri di non dedicarti abbastanza alla vita di coppia e che questo scateni liti furibonde tra voi.

Sei sicuro di non essere davvero disimpegnato? Se fai una di queste tre cose forse non ti stai impegnando abbastanza:

1) Non dai la priorità alla tua relazione

La vita è fatta di tante cose ma quando si sceglie di dedicare la propri vita ad una persona solitamente questa persona e la famiglia che creiamo con lei è una delle nostre priorità.

L’errore che molti commettono e di mettere in primo piano i figli e il partner ed il lavoro al secondo posto.

Se vuoi una vita di coppia armoniosa il rapporto di coppia merita il primo posto. Se la vostra vita di coppia è armoniosa anche i vostri figli staranno meglio e non si accorgeranno neanche di essere il vostro secondo posto. I figli sono stati generati dal vostro amore e dovresti crescerli sulla stessa base.

2) Ti affidi pienamente alle persone sbagliate

Commetti questo errore se nonostante il tuo matrimonio sia la tua priorità chiedi aiuto alle persone sbagliate. Ciò che riguarda la coppia deve restare nella coppia. Se hai dei problemi personali ricorda di affidarti principalmente al partner che dovrebbe essere anche il tuo miglior amico. Se avete dei problemi livello di coppia non parlatene con le persone sbagliate, come i parenti o gli amici.

Per risolvere i vostri problemi avete bisogno di voi stessi e di comunicare. I parenti non sono imparziali e obiettivi, di solito sono di parte e non vedono i tuoi errori ma solo i suoi. Gli amici simpatizzano per te e ti difenderanno ad ogni costo.

3) Ti approcci in modo sbagliato

Sei quel tipo di persona che da sempre la colpa all’altro e non si prende le sue responsabilità o non ammette di aver sbagliato? Questo è un altro esempio di disimpegno. Non sempre è il partner a dover cambiare, questo presupposto è errato. Dovresti metterti in discussione e prenderti le tue responsabilità. Se investi tutto il tuo tempo nel voler cambiare il partner otterrai solo la fine della relazione. A lungo andare farai sentire il partner inadeguato, non accettato per quello che è, non amato e alla fine si allontanerà da te perché lo rendi infelice.