Se il tuo punto forte sono gli addominali c’è un abito che devi per forza avere

Ci sono vestiti che riescono a renderci ancor più belle, è inutile negarlo. Ecco perché, in base ai propri punti di forza è bene indossare l’outfit giusto e seguire le tendenze del momento. Scopriamo di più sul modello “Cut out”.

Lo abbiamo visto indossato dalle star del cinema e della musica di tutto il mondo ma in realtà il costo è più che accessibile ed il taglio pare stia bene anche a chi ha i fianchi un pochino larghi (l’importante è che siano sodi). Mi riferisco al (già iconico) Catalina Cut Out Dress. Lungo, midi o corto il punto è che se avete un addome pressoché perfetto è davvero l’abito fatto su misura per voi. Non lasciatevelo scappare.

Per una pancia al top scegli l’abito che ti valorizzi di più

A volte, quando si apre l’armadio, sembra di non aver nulla da mettere, tutto così monotono e già visto. In cerca di nuove idee alla moda ormai, prima ancora che sulle riviste, si va su Instagram o Pinterest per le novità di stagione. I brand lo sanno bene ecco perché pubblicizzano a tutto andare le loro creazioni. Proprio Hailey Baldwin Bieber è una delle testimonial web dell’abito che vi suggeriamo oggi: il Cut Out Dress.

Questo tipo di abito può essere tagliato su spalle, schiena, gambe seno o, appunto, sul ventre. Da Asos a MissGuided i prezzi sono bassi e le fantasie infinite. Il più nuovo e cool di tutti è però il Catalina dress indossato da Mrs Bieber nell’incontro con il presidente Emmanuell Macron ieri a Parigi. Il più portabile, leggero e chic (disponibile anche nella versione uncinetto) è nella foto seguente. Va benissimo con un sandalo flat per andare in spiaggia o con un tacco dodici per un aperitivo con le amiche. Insomma, un acquisto che come minimo sfrutterete in una decina di occasioni diverse, sta perfettamente in valigia, non c’è bisogno di stirarlo e si può portare senza reggiseno.

Quali cut out e dove trovarli

Molti vantaggi e, quello firmato da Beginning Boutique costa circa 87 euro. La lunghezza midi è consigliata per le più alte mentre le altre due varianti sono adatte a tutte ma ovviamente gli addominali – anche senza pretendere ci sia una tartaruga per carità – devono essere tonici ed il ventre tendente al piatto perché a farvi chiedere se siate o meno in dolce attesa è un attimo.

Altre marchi che si sono lanciati in questa moda di cui Ilary Blasi è stata degna rappresentante italiana in svariati look all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, sono Mugler – ma il prezzo è esorbitante, 975 euro – Na-Kd a 54,99 euro e Calvin Klein ad 89, 99 euro su Zalando.

LEGGI ANCHE: https://www.chedonna.it/2021/06/16/camicie-estate-2021-quali-scegliere-per-coprire-braccia-fuori-forma/

Meglio se i gioielli saranno minimal (come nell’immagine di copertina) e possibilmente in linea con la tinta dell’abito. Quindi argento su un cut out blu o nero e dorati su tonalità della terra o comunque più calde. Provare per credere.

Silvia Zanchi