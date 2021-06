Avere troppe aspettative: scopri come evitare questo errore fatale a molte coppie

In coppia commettiamo tutti degli errori, solo che alcuni di loro sono fatali alla coppia, come il fatto di avere aspettative troppo elevate.

Fare errori in coppia è umano. Tutti commettiamo degli errori ma spesso non ci rendiamo conto della gravità di alcuni nostri gesti e atteggiamenti e finiamo per sabotare la nostra storia d’amore. Se una storia d’amore finisce non è sempre per incompatibilità di carattere, un rapporto va costruito giorno per giorno e valorizzato.

Prima di affrontare uno degli errori più gravi che le coppie commettono e che distrugge molte unioni vogliamo ricordarvi cosa si intende con il termine di fallimento a livello di coppia. Una coppia che fallisce non è solo una coppia che si lascia, ma anche una coppia che sperimenta una delle seguenti cose:

divorzio

tradimenti

frustrazione a livello di coppia

risentimento

conflitti continui

distanza emotiva

Queste cose in alcuni casi portano alla separazione in altri ad una convivenza forzata ed esasperata. Vale la pena sforzarsi di non arrivare a questo livello e per farlo bisogna iniziare semplicemente a fare attenzione a ciò che si fa in coppia. Il partner ci sceglie ogni giorno, il giorno in cui valuterà l’opzione di fare un’altra scelta non ci sarà più speranza per la nostra relazione.

Se vuoi che le cose funzionino dovreste impegnarvi al 100% per evitare di sbagliare, litigare, provare frustrazione all’interno della vostra relazione.

Uno degli errori più commessi e più letali per la coppia è quello di avere aspettative troppo elevate. Scopriamo cosa significa e perché è un errore.

Le tue aspettative nella coppia possono distruggere la coppia

Le aspettative che abbiamo sono il principale motivo di fallimento di molte unioni. per cui i matrimoni falliscono sono le aspettative nei riguardi del partner.

Si tratta delle aspettative che abbiamo nei confronti del partner e di ciò che ci aspettiamo da lui. Spesso proiettiamo sull’altro i nostri bisogni e ci aspettiamo che l’altro li soddisfi senza tenere conto del fatto che:

Il partner è una persona diversa da noi e si comporta diversamente da come faresti tu nelle diverse situazioni

e si comporta diversamente da come faresti tu nelle diverse situazioni Il partner non è un essere perfetto, tutti abbiamo dei difetti

La diversità dell’altro e i suoi difetti sono ciò che lo rendono unico. Dovremmo amare questa sua unicità e non disprezzarla perché elude le nostre aspettative

Il fatto di avere delle aspettative è chiaramente un elemento che gioca a sfavore nella coppia. Il compito dell’altro non è faticare e ricoprire il ruolo della persona che vi rende felice, annienterebbe la sua felicità. L’altro ha il diritto di essere se stesso e di essere accettato e amato per quello che è.

Tipi di aspettative: il per sempre felici e contenti

All’interno della coppia esistono diversi tipi di aspettative. Una in particolare distruggono le relazioni:

L’aspettativa del per sempre felici e contenti, quella che ausa la sindrome da Famiglia del Mulino Bianco e non accetta che l’unione possa non esaudire tutti i nostri desideri come fanno i principi della Walt Disney.

Come puoi pensare che questa aspettativa possa essere soddisfatta dal momento che

hai scelto di condividere i tuoi spazi con un’altra persona consapevole del fatto che ognuno di noi è unico ed in continua evoluzione. Non è possibile che non ci sia mai un contrasto all’interno della vita coniugale e non è possibile che l’altro ci completi perfettamente, come se fosse l’anello mancante o l’incastro perfetto di un puzzle.

L’aspettativa del per sempre felici e contenti è frustrante perché ti mette nella condizione di pensare che la vostra unione debba essere esclusivamente: sempre felice, sempre perfetta, che debba generare sempre momenti piacevoli, che sia esente da conflitti, da dolore, da preoccupazione, da ostacoli, che sia sempre tranquilla, che sia fatta di coccole e amore e basta

Questa non è la vita reale, è una fantasia. E se perseveri a volere questo pagherai il prezzo con un’immensa frustrazione.

Ogni medaglia ha 2 facce, una positiva ed una negativa, come lo yin e lo yang, convinciti che non è possibile avere una faccia senza l’altra. Se vuoi il bello devi essere pronto anche al brutto.

Sicuramente ti sarà capitata una giornata storta e avresti voluto tornare a casa e trovare il partner pronto a consolarti e a condividere il tuo stato d’animo, ma quando sei tornata a casa hai trovato una persona che quel giorno non aveva voglia di ascoltarti, era stanco e voleva solo rilassarsi davanti alla tv. Non ti sei sentita piena di rabbia?

Se invece lui fosse stato presente e si fosse comportato come ti aspettavi, come ti saresti sentita?

Questo esempio ci fa comprendere quanto è difficile avere aspettative non soddisfatte. Coloro che hanno sviluppato la capacità di non aspettarsi nulla dall’altro apprezzano tutto ciò che l’altro gli da senza pretendere niente e senza rammaricarsi. In realtà se lui non fa quello che vuoi tu è un problema tuo non suo.

Se hai aspettative non soddisfatte tenderai a provare rancore, a isolarti, a litigare, si innescherà una distanza emotiva e il rapporto si incrinerà. Se il tuo partner non si comporta come tu ti aspetti non significa che non ti ama, è semplicemente imperfetto, come tutti noi. Ogni persona comunica amore a modo suo: conosci le 5 lingue dell’amore? Scopri i 5 modi in cui comunichiamo amore al partner

La forza, la soddisfazione, devi essere tu a darle a te stesso, non devi cercarle negli altri. Solo così sarai davvero felice e pronto a rendere felice chi ti circonda.