Jessica Melena è la moglie di uno dei più apprezzati giocatori del calcio italiano e della nostra nazionale, ma non chiamatala Wasp: ecco perché è diversa dalle altre.

Jessica Melena e Ciro Immobile sono il classico esempio di come l’amore può cambiare per sempre la vita di una donna. Quando si sono conosciuti è scattato il classico colpo di fulmine e lui, dopo appena tre appuntamenti, era già certo che Jessica sarebbe stata la madre dei suoi figli.

Immancabilmente è arrivato il matrimonio e subito dopo tre bambini e una serie interminabile di traslochi. Mentre Ciro continuava la sua carriera sfavillante e veniva apprezzato a livello nazionale e internazionale, Jessica si ritagliava un nuovo modello di vita tutto casa, pannolini e felicità.

La scelta di vita di Jessica Melena: “Non chiamate mi Wasp”

Nell’ambiente calcistico molto spesso le mogli e le fidanzate dei calciatori vengono chiamate Wasp, cioè vespe. Il paragone non potrebbe essere più azzeccato: vita strettissima, fianchi pieni, seno prominente e una grande abilità nel pungere velenosamente coloro che si mettono contro i loro mariti o che le criticano per il loro aspetto.

Jessica Melena avrebbe tutte le carte in regola per essere una Wasp di altissimo livello: suo marito è estremamente apprezzato in ambito calcistico e lei ha un fisico statuario da modella che è rimasto pressoché invariato anche dopo la bellezza di tre gravidanze ravvicinatissime.

Perché allora Jessica non si mette continuamente in mostra sugli spalti o nelle trasmissioni televisive? Presto detto: il suo carattere è molto lontano da quello delle primedonne che spessissimo affiancano i calciatori (se vi sta venendo in mente il nome di Wanda Nara, sì, è esattamente quello il tipo di donna che viene indicato come Wasp!).

A quanto pare il carattere riservato e modesto di Jessica deriva da un’educazione di tipo molto tradizionale ricevuta dai suoi genitori. I signori Melena hanno costituito una famiglia solida ma modesta estrazione sociale: i suo padre è un postino e sua madre è una cuoca.

Nata nel 1990, quando si è sposata con Ciro Immobile aveva 24 anni. La cerimonia di nozze è stata celebrata nello stesso comune in cui Jessica è nata: a Bucchianico in provincia di Chieti.

Prima di conoscere Ciro Immobile Jessica aveva partecipato a diversi concorsi di bellezza: nel 2009 vince un concorso locale diventando Miss Mediterraneo in un concorso concluso a Roseto degli Abruzzi, mentre nel 2011 replica diventando Miss Pegeout.

Da lì all’inizio di una sfavillante carriera da modella il passo sarebbe stato breve, ma anche diventare ballerina avrebbe fatto Jessica molto felice. In diverse interviste, infatti, Jessica ha raccontato di essere sempre stata appassionata di danza e ginnastica artistica, tanto da aver ricevuto lezioni nel corso dell’infanzia.

Addirittura oggi, anche se non si sente affatto a proprio agio nel mondo dello spettacolo, che non le interessa, accetterebbe un lavoro in televisione solo se fosse legato in qualche modo alla danza.

Tutto il resto della sua vita, dopo aver conosciuto Ciro, è stato messo in un cassetto anzi, per citare le parole pronunciate da Jessica durante un’intervista rilasciata nel 2017, la sua vita è stata travolta da un cataclisma di dimensioni epiche. “È stato come uno tsunami che rade al suolo il passato. Di prima, non esiste quasi più niente. Ho lasciato l’università, la mia famiglia, le mie radici. Ho fatto due figlie e sei traslochi in sei anni tra Italia, Germania e Spagna“.

Il sacrificio di mettere completamente da parte se stessa, le proprie prospettive accademiche e il sogno di lavorare nel settore della moda ha permesso a Jessica di diventare madre di tre bellissimi figli, e per la precisione di due bambine bellissime che sono già diventate testimonial di moda per marchi di abbigliamento femminile, e un bambino.

Le bambine si chiamano Michela (la maggiore che è nata il 17, consegnando a suo padre il numero storico della maglia) e Giorgia (la minore): pare comunque che il talento di Jessica non sia andato del tutto buttato alle ortiche, perché le bambine sembrano seguire benissimo le orme della madre e si divertono a girare con lei video di balletti e playback.

Il bambino si chiama invece Mattia, è nato nel 2019 ed è ancora troppo piccolo per ballare su Tik Tok! Invece, Ciro Immobile sarebbe grande abbastanza ma pare che riesca a essere coordinato soltanto quando si tratta di calciare una palla ….!

Jessica ha affermato ogni volta che le è stato possibile di essere una madre felice e realizzata, ma ha anche confidato di aver subito ben tre cesarei e che il terzo post partum è stato molto duro da affrontare perché oltre a dover superare la convalescenza doveva anche badare alle due bambine più grandi.

Nome e Cognome: Jessica Melena

Data di Nascita: 17 Luglio 1990

Città di Nascita: Bucchianico (Chieti)

Segno Zodiacale: Cancro

Altezza: 1,72 m

Peso: 50 Kg

Instagram: @jessicamelena