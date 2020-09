Sexy Wanda Nara : ecco cosa sta succedendo al suo account Instagram

Wanda Nara, sempre molto attiva su Instagram, condivide ogni giorno immagini molto sensuali con i suoi followers, ma da qualche giorno qualcosa è cambiato, ecco cosa sta succedendo.

Wanda Nara, che ogni giorno vive a stretto contatto con i suoi moltissimi followers su Instagram, condivide storie e soprattutto moltissime foto in cui la sua bellezza prorompente si palesa in modo evidente e a volte, secondo molti, anche ‘sfacciato’ soprattutto per una mamma e una moglie.

Suo marito, il calciatore Mauro Icardi, dal canto suo sembra apprezzare e condividere le foto della moglie che appare spesso in succinti bikini o addirittura in biancheria intima, ma nelle ultime settimane qualcosa è cambiata e forse proprio a causa della gelosia di Icardi.

Wanda Nara : censura sul suo account Instagram

La sexy Wanda Nara ogni giorno non può fare a meno di condividere con i suoi followers foto della sua vita quotidiana, soprattutto quella che spende in pieno relax lanciando moniti su quanto la vita debba essere goduta a pieno, ma soprattutto ama diffondere di se un‘immagine sensuale e molto femminile apparendo spesso con il seno e ‘lato B’ in primo piano e lo fa con molta spontaneità, magari con qualche ‘sapiente filtro’ ma sempre in modo naturale come quando ha diffuso un’immagine molto ‘bollente’ dal balcone di casa.

Inutile sottolineare quanto si esponga a commenti scomodi, diretti e talvolta volgari, commenti che potrebbero essere tranquillamente visualizzati dai suoi figli e da suo marito e forse proprio a causa della gelosia di Mauro Icardi, ha deciso di filtrare ed eliminare moltissimi commenti sotto le sue foto di Instagram.

Nello specifico, il cambiamento di rotta sarebbe avvenuto dal 21 di agosto in poi. L’ultima immagine della giornata è quella di un selfie piccantissimo di Wanda Nara che appare stretta in un bikini nero e pantaloncini da mare. Sotto la foto, i suoi followers, evidentemente non tutti di animo nobile, si sono lasciati andare come prevedibile a commenti molto molto spinti:

“Quanto di sc…..i”

“Mi faccio una bella s..a”

“Tacci tua Wanda…ho il polso slogato”

Molti dei commenti sono improponibili anche censurati in parte. Tutto ciò deve evidentemente fatto allarmare la signora Icardi e suo marito e dal 21 agosto in poi, sotto le foto sempre molto esplicite, i commenti sono passati dai 4.000 ad una media che varia dai 7 agli 11 commenti.

Che i followers l’abbiano abbandonata in una notte di agosto, sembra davvero impossibile e l’unica possibilità è che lei abbia posto dei filtri ai commenti per evitare sfoghi degni di una chat erotica.

Anche le dive dei social, quelle più sfacciate, subiscono l’influenza di commenti volgari e inopportuni, chissà se presto i commenti torneranno a fioccare, ma nutriamo molti dubbi a riguardo.