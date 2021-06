Diletta Leotta, gesto clamoroso per Can Yaman: per i fan cambia tutto

Can Yaman e Diletta Leotta: il gesto d’amore di lei non passa inosservato. La giornalista e conduttrice ha stupito tutti: per i fan cambia tutto.

La conduttrice di DAZN e speaker radiofonica, Diletta Leotta ha fatto un gesto inaspettato per il suo Can Yaman. Reduce dalla recente esperienza televisiva su Amazon Prime Video con Celebrity Hunted, Diletta ha compiuto un gesto inaspettato.

La loro storia d’amore sembra essere nata con un messaggio in direct su Instagram. I due infatti si sono dopo incontrati in un hotel di Roma dove sono stati avvistati per la prima volta insieme. Se da cosa nasce cosa, infatti poi è arrivata una prima foto insieme pubblicata ad unisono sui profili social di entrambi, sia Can che Diletta hanno condiviso lo stesso scatto. E poi è sbocciato l’amore. Oggi, dopo sei mesi dal primo incontro Diletta ha compiuto un passo importante: è volata in Turchia a conoscere i genitori di Can Yaman. Ecco cosa sappiamo.

Can Yaman, Diletta Leotta vola in Turchia pronta a conoscere i genitori dell’attore

Come già detto nel paragrafo precedente, a sei mesi dal primo incontro Diletta Leotta ha deciso di compiere il grande passo con Can Yaman. L’ex volto di Sky Sport e attuale volto di DAZN è volata in Turchia, a Istanbul, per conoscere la famiglia dell’attore 31enne. Un gesto importante che, di fatto, rende la relazione più seria che mai. Negli scorsi mesi Can ha avuto modo di conoscere i genitori e il fratello maggiore della conduttrice e speaker siciliana.

Al momento non si hanno ulteriori dettagli e foto su questa trasferta in Medio Oriente ma Diletta Leotta si è collegata a Radio 105, dove conduce un programma insieme a Daniele Battaglia, proprio da un hotel turco. La bella 29enne ha preferito non fornire troppi particolari sulla sua situazione privata, che continua a destare una certa curiosità e molte critiche. Difatti non poco tempo fa, la conduttrice siciliana si era sfogata in un lungo post su Instagram:

Inoltre, nell’ultimo periodo si è parlato spesso di un presunto astio tra Diletta Leotta e la madre di Can Yaman. Pettegolezzi mai commentati ma neppure smentiti dai diretti interessati. È probabile che con questo viaggio la giovane conduttrice voglia spazzare via tutti i dubbi che da tempo attanagliano le fan di Can Yaman e gli esperti di gossip.

Di recente qualcuno ha lanciato alcune indiscrezioni circa il matrimonio tra Diletta Leotta e Can Yaman ma il volto di DAZN preferisce aspettare nonostante le intenzioni, più che mai serie, dell’attore turco. Dal canto suo Can ha rimarcato che quella con Diletta è una storia vera e che il suo sentimento è davvero sincero.