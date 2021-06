Uomini e Donne, l’ex tronista lo molla e svela: “E’ gay, ma non lo sa ancora”

L’ex tronista di Uomini e Donne ha troncato la sua relazione perché convinta che il suo lui sia in realtà omosessuale.

Uomini e Donne durante il corso di questa stagione ha permesso a numerose coppie di formarsi, ma purtroppo la vita reale non ha permesso loro di poter continuare la loro relazione. In quanto alcuni si sono accorti che vogliono cose diverse dalla vita, mentre altri hanno compreso che hanno stili molto diversi che difficilmente riuscirebbero a trovare un punto di incontro.

E poi c’è chi come Jessica Antonini, la prima tronista di questa stagione televisiva che si è da poco conclusa, che ha dichiarato di essere stata lasciata da Davide Lorusso senza alcuna motivazione, ma non solo. Nelle scorse ore però l’ex tronista ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo, rivelando nuove rivelazioni sulla fine della loro relazione che hanno lasciato senza parole il pubblico del piccolo schermo.

Jessica Antonini dopo Uomini e Donne: perché è finita con Davide Lorusso

Jessica Antonini, dopo aver confidato come Davide Lorusso l’ha lasciata, ha ammesso di iniziare a sospettare che la sua relazione sia giunta al termine perché lui sia in realtà omosessuale ma che ancora non se ne renda conto.

LEGGI ANCHE –> Temptation Island 2021 e la strana coincidenza che unisce tutte le coppie

“Clamorose rivelazioni di Jessica Antonini” inizia così l’annuncio pubblicato da Riccardo Signoretti, direttore del settimanale in questione. “La ex tronista di Uomini e donne per la prima volta rompe il silenzio e rivela come e perché è finita la relazione con Davide Lorusso, il corteggiatore che aveva scelto negli studi di Maria De Filippi” prosegue nel post pubblicato su Instagram. “Un racconto da non perdere, in edicola sul prossimo numero di NUOVO”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Signoretti (@riccardo_signoretti)

Jessica Antonini dopo Uomini e Donne sospetta che la sua relazione non abbia decollato perché il suo ex fidanzato Davide Lorusso sia gay. Almeno per il momento, però, lui non ha ancora replicato di fronte alle recenti dichiarazioni di lei che si stanno estendendo a macchia d’olio nel mondo della rete.