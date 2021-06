Giulia De Lellis, il dettaglio non sfugge | Giulia Stabile diventa conduttrice | Cachet Maria De Filippi

Il dettaglio su Giulia De Lellis non è sfuggito ai fan, così come la cifra che ha guadagnato Maria De Filippi nel 2020.

Giulia De Lellis ha deciso di pubblicare una serie di scatti sul suo profilo Instagram che la immortalano al fianco del suo nuovo compagno Carlo Beretta. Negli scatti, però, gli utenti della rete più che notare l’amore che lega i due, hanno notato uno strano dettaglio sui vestiti di lei. Voi ci avete fatto caso? Attenzione perché le notizie di oggi, dedicate al mondo della cronaca rosa, non sono di certo finite qui.

Da Giulia De Lellis e ai guadagni di Maria De Filippi nel 2020: tutte le news del TG Pettegola

Una giornata dedicata interamente alle Giulia quella di oggi. Passiamo infatti da Giulia De Lellis a Giulia Salemi, che nelle scorse ore è rimasta senza parole di fronte alla dolce dedica del suo Pierpaolo Pretelli in occasione del lancio del suo nuovo singolo L’estate più calda.

LEGGI ANCHE –> Barbara d’Urso afflitta dal dolore cita i Maneskin e si lascia andare ad un amaro sfogo

Non è sfuggito ai nostri occhi nemmeno il nuovo traguardo di Stefano De Martino, che ha ricevuto un’importante offerta di lavoro alla quale non ha potuto dire di no. Così come Giulia Stabile, che dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, ha ottenuto la conduzione di un nuovo programma prodotto da Maria De Filippi. Un format che probabilmente vedrà la luce non sul piccolo schermo degli italiani, ma sul web. Lo seguirete?

Ci sono persone che a volte “meriterebbero” proprio un gavettone 😂💦 e tu, a chi vorresti farlo? Scrivici su [email protected], la nostra @giuliast4bile è pronta ad aiutarti! pic.twitter.com/hcQ9QFFiCu — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) June 18, 2021

Per ultima, ma non per importanza, c’è Maria De Filippi. Italia Oggi ha rivelato quanto ha guadagnato durante il corso del 2020. Cifre da capogiro, considerando che durante lo scorso anno siamo stati in pieno lockdown e sembrerebbe anche che siano stati ridotti i budget per mettere insieme tutti i suoi programmi, ma il pubblico del piccolo schermo ancora una volta ha scelto di premiarla attraverso dei veri e propri ascolti record.