Ludovica Valli ad Ibiza, ma la vera protagonista non è lei: foto

Ludovica Valli è ad Ibiza per il periodo estivo, ma gli utenti della rete hanno notato soltanto un’altra persona nelle sue foto: ecco chi.

Ludovica Valli è nota al pubblico del piccolo schermo e della rete per aver preso parte a Uomini e Donne, il programma condotto da anni da Maria De Filippi. Purtroppo l’esperienza agli studi Elios di Roma non si è conclusa come forse sperava, visto che la sua relazione con Fabio Ferrara è terminata poco dopo il loro percorso nel programma, ma ora quel periodo della sua vita appartiene soltanto al passato visto che è felicemente innamorata di Gianmaria Di Gregorio, il suo nuovo compagno dalla quale è nata la sua prima figlia: Anastasia.

Ludovica, che è felice più che mai di essere diventata mamma, ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax insieme a sua figlia e al suo compagno ad Ibiza per allontanarsi dallo stress quotidiana. Come prevedibile, l’ex tronista ha deciso di condividere tutto con i suoi fedeli sostenitori che hanno apprezzato e non poco i contenuti da lei offerti. Peccato però che invece di notare la sua figura, è bellissima anche dopo aver partorito, gli occhi dei fan sono stati catturati dalla piccola Anastasia che le ha prontamente rubato la scena.

Anastasia Di Gregorio conquista il web: la figlia di Ludovica Valli è bellissima

La figlia di Ludovica Valli, nonostante sia nata da poco, è già diventata una vera e propria star nel mondo del web. Già le sue prime foto avevano fatto breccia nel suore degli utenti della rete, ma ora che è poco più grande da quel momento ha riconfermato il loro pensiero. In quanto i commenti lasciati sotto al post pubblicato sul noto social fotografico dall’ex tronista di Uomini e Donne sono tutti quanti per lei.

“Ha il faccino che dice spupazzami di coccole” le ha scritto un utente della rete, che non ha potuto fare a meno di commentare la dolcezza della piccola Anastasia Di Gregorio, figlia di Ludovica Valli. “Siete la perfezione dell’amore tra mamma e figlia” ha scritto un altro utente della rete, che non ha potuto fare a meno anche di notare la straordinaria somiglianza tra madre e figlia e il sentimento di amore puro e sincero che le lega.

La figlia dell’ex tronista di Uomini e Donne ha tutte le carte in regola per diventare una vera e propria star tra gli utenti della rete, considerato che sono già tutti pazzi per lei.

Anastasia ha rubato la scena a Ludovica Valli sul noto social fotografico, ma lei non potrebbe che esserne più contenta.