Elodie irriconoscibile con il look estivo: ma è davvero lei?

Elodie in un modo in cui non l’avete mai vista: la cantante si mostra con un look rivoluzionario ed estivo: ecco com’è

Elodie Di Patrizi, la cantante di Amici di Maria De Filippi ne ha fatta di strada da quel secondo posto alla quindicesima edizione del talent show di Canale 5. La sua consacrazione popolare è stata raggiunta con la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2017.

La giovane di origine romana è stata infatti alla conduzione delFestival di Sanremo nel 2020. Le sue coreografie, le sue esibizioni ed i suoi outfit hanno conquistato i più. La cantante è solita sfociare look originali e molto femminili ma quello di oggi è molto molto sofisticato.

Oggi, Elodie è impegnata nella serie TV promossa da Amazon Prime Video, Celebrity Hunted in coppia con Miss Keta. La cantante si mostra in maniera inedita sui suoi social. Ecco come appare.

Elodie, il look estivo fa impazzire: ma è davvero lei?

L’abbiamo vista sotto mille sfaccettature ma quella di oggi è davvero originale. Elodie versione prof è super sensuale, in una veste insolita che però le dona moltissimo: intelligentgang scrive lei nella descrizione della foto. Visto il numero di like in pochissimi minuti pare che i fan stiano apprezzando molto lo scatto, ma anche amici e colleghi. Immancabile il commento del fidanzato, Marracash, che mette delle emoticon di apprezzamento.

“Che bellaaa” ha scritto la collega, la cantante Noemi e come darle torto. La cantante di Andromeda e Guarana fa impazzire tutti. Dopo il talent show la cantante non si è più fermata. Innumerevoli hit di successo, diverse le collaborazioni che l’hanno vista tra i preferiti del pubblico, fino a quello che molti hanno definito uno dei punti più alti in una carriera artistica.

Nella foto mostra un capello morbido scende delicatamente sulla spalla destra, lasciando scoperto il bellissimo decolleté. Il top è microscopico, corto e la scollatura davvero da urlo. A completare il look sofisticato della giovane, un paio di occhiali da vista che le danno un tocco di classe misto a femminilità pura. Molto stile professoressa sexy.

