Emerson Palmieri, chi è: età, altezza, stipendio e una passione che gli ha cambiato il corpo

Emerson Palmieri è un esterno del Chelsea, convocato da Mancini per Euro 2020, potrebbe tornare a giocare in Serie A.

Emerson Palmieri è un esterno nato in Brasile con il doppio passaporto: le sue origini italiane gli consentono di poter giocare con la maglia azzurra. Il calciatore, infatti, ha scelto l’Italia in onore di suo nonno nato a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Le prestazioni con la Nazionale Italiana sono sempre incoraggianti, al punto che il CT Mancini lo ha convocato per Euro 2020.

L’ex Roma è nella spedizione per il torneo itinerante che, fin qui, sta dando numerose soddisfazioni agli azzurri: 3 vittorie su 3 partite e ottavi di finale raggiunti. Il terzino può dare ancora molto al gruppo squadra, intanto ha vinto la Champions con il Chelsea e si prepara a vivere la prossima stagione da protagonista. Il futuro è ancora da scrivere perché, dopo 32 presenze ai Blues, è pronto a cambiare aria per chi vorrà sobbarcarsi l’ingaggio: unico nodo per le pretendenti, ma restano ampi margini per trattare. Juve e Napoli in pole position.

Emerson Palmieri carriera

Il calciomercato entra nel vivo, ma lui ora pensa solo all’Italia: c’è una manifestazione da concludere nel migliore dei modi. Servono altre prestazioni all’altezza, per arricchire anche la vetrina e il palmares di successi personali. La vita privata sorride al fuoriclasse tanto quanto quella professionale. Oltre a una passione sfrenata per i tatuaggi, li ha quasi su tutto il corpo, ha trovato anche l’amore.

Emerson Palmieri è fidanzato con Isadora Nascimento, si sono conosciuti quando lui giocava nel Santos e non si sono più lasciati: dal loro amore è nato un bambino nel 2018. Palmieri risulta essere anche un padre attento e premuroso, vive a Londra ma è pronto a trasferirsi con famiglia al seguito. La carriera chiama e l’ex giallorosso risponde, bisogna solo capire chi sarà più tempestivo.