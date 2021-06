Una depilazione corretta, impeccabile ma soprattutto sicura passa per una buona dose di consapevolezza, quantomeno delle corrette abitudini da seguire.

Se in inverno ogni tanto ci concediamo dei momenti di “calo dell’attenzione”, in estate non sono ammesse deroga: la depilazione va eseguita regolarmente e in modo impeccabile.

Quando le temperature salgono per molte di noi la lametta diventa una vera e propria migliore amica, una fedele compagna di vacanze, giornate al mare e uscite con le amiche: lei ci garantisce gambe lisce e pronte per l’abbronzatura, solo a patto però di saperla usare a dovere.

Abbiamo allora nel nostro arsenale tutte le corrette abitudini per proceder a una depilazione impeccabile e sicura? Se così non fosse ecco alcune regole per un ripassino dell’ABC sul tema.

Corrette abitudini per la depilazione

La dottoressa Chiara Di Pietro, ginecologa famosa su TikTok come “una ginecologa per amica”, ci svela in uno dei suoi video quelle che sono, secondo il suo parere professionale, le regole d’oro per una depilazione sicuro ed efficiente.

Ripercorriamole e capiamole al meglio insieme:

Mai depilarsi a secco – Un sapone o una schiuma (si anche quella che il tuo lui usa per farsi la barba) sono indispensabili

Gettare via la lametta vecchia – Quando non è più affilata la lametta va cambiata così eviteremo fastidiosi tagli

Inumidire la lametta prima dell’utilizzo – E’ l’unico modo per aiutarne la scorrevolezza evitando di andare a irritare la pelle.

Esfoliare la pelle – Usa uno scrub delicato prima della depilazione così da lavorare su una pelle liscia e far uscire eventuali peli sottopelle

Tamponate con un asciugamano – Finita depilazione non irritate la pelle sfregando, piuttosto tamponate delicatamente l’acqua rimasta sulla pelle

Crema lenitiva – E’ l’ultimo step, una aiuto per sfiammare la pelle e donarle un po’ di idratazione per riportare tutto alla norma.

Ecco, ora conoscete tutte le giuste mosse per una depilazione impeccabile ma, sopratutto, sicura: siete pronte per sfoggiare gonne e costumi senza neanche un pelo di troppo?