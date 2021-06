Moglie di Giorgio Chiellini, madre di due bellissime bambine e colonna portata della propria bellissima famiglia: il ritratto di Carolina Bonistalli è quello di una madre e una moglie bella, appagata e felice.

Le wags (wife and girlfriends) dei calciatori della nazionale hanno sempre attirato moltissima attenzione nel corso delle partite degli europei. Carolina Bonistalli non si sottrae affatto all’attenzione dei media, come fanno invece altri giovani mogli e compagne degli altri calciatori della nazionale.

Il suo profilo Instagram è pubblico e viene aggiornato molto spesso con bellissime fotografie che descrivono una sana e solida armonia familiare ma è chiaro che Carolina, esattamente come il marito Giorgio, non voglia mettere in mostra la propria intimità familiare. Sia le foto sia le didascalia sono sempre moderate, mai “urlate” o scritte soltanto per attirare l’attenzione.

La moglie di Chiellini e la fase più dura della carriera del Capitano della Nazionale italiana

Carolina Bonistalli e Giorgio Chiellini si sono sposati nel 2014 con una cerimonia molto romantica. Il loro primo incontro risale al 2010 e nei quattro anni di fidanzamento che seguirono i due capirono di essere fatti l’uno per l’altra.

Anche se non sono in molti a saperlo, quando Giorgio Chiellini conobbe la moglie si era appena laureato. Il giocatore infatti aveva deciso di completare la sua istruzione accademica nonostante gli impegni calcistici sempre più pressanti. Nel 2010 si è laureato in economia e commercio con una tesi sul bilancio di una società sportiva e successivamente ha ottenuto una laurea magistrale in amministrazione aziendale. Il voto? Uno splendido 110 e lode.

Finita la laurea, Giorgio Chiellini ha probabilmente deciso che era arrivato il momento di dedicarsi a un altro momento fondamentale della sua vita: la costruzione di una famiglia.

Qualche tempo dopo le nozze la famiglia si è allargata e sono nate due bambine: Nina e Olivia.

A quanto ha confidato ai social Carolina, Nina è la prima tifosa del papà e ha per lui un amore incondizionato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da carolina bonistalli (@carolinabonistalli)

La bambina più piccola invece, Olivia, ha compiuto due anni qualche giorno fa e, almeno a giudicare dall’espressione, è chiaramente la più birbante di casa Chiellini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da carolina bonistalli (@carolinabonistalli)

Nina e Olivia rappresentano oggi il fulcro dell’amore e delle cure di mamma e papà, ma Giorgio e Carolina continuano ad avere un rapporto strettissimo che in passato ha aiutato moltissimo il giocatore ad uscire da una fase molto negativa della sua vita calcistica.

Oggi infatti Chiellini pensa al ritiro: sono passati ben 17 anni dal suo esordio in nazionale e il giocatore ha dichiarato di essere ormai molto stanco e di avere qualche difficoltà a tenere i ritmi forsennati di allenamenti e impegni agonistici: “Non lo so. Potrebbe essere anche bello così, non lo escludo. Faccio fatica ad andare avanti nel tempo… Dico la verità: se arrivo a fare l’Europeo sono felice, vuol dire esser tornato ai miei livelli. Sarei felice di fare un’annata coronata da un Europeo da protagonista. Non voglio pensare a quel che sarà dopo”.

Il rischio di doversi ritirare prematuramente in realtà Chiellini lo ha già corso: la decisione sembrava piuttosto saggia a causa di diversi infortuni che si sono susseguiti in un breve lasso di tempo.

Leggi Anche => Giorgio Chiellini: tutto quello che c’è da sapere sul veterano della Nazionale italiana

Fortunatamente però Carolina è riuscita a sostenere il marito e a dargli la forza emotiva per affrontare un periodo così difficile fino a rimettersi completamente in forze e continuare a giocare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da carolina bonistalli (@carolinabonistalli)

Leggi Anche => Tutto su mogli e fidanzate dei calciatori della nazionale italiana

Non si conoscono molte informazioni sulla vita privata di Carolina Bonistalli, proprio perché ha preferito rimanere il più possibile lontana dai riflettori mondani e comportarsi come se la fama del marito non potesse influenzare la sua vita.